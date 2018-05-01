Reel sektörü kur riskine karşı koruyacak düzenleme başlıyor

Reel sektörün dövizdeki iniş çıkışlara karşı korunması, kurda oynaklık ve risk priminin azaltılması amacıyla döviz geliri olmayan küçük ve orta ölçekli şirketler yeni dönemde dövizle borçlanamayacak.

Derlenen bilgilere göre, 2 Mayıs'ta yürürlüğe girecek "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında, döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri, kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri kapsam dışı tutulacak.

Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileriyle belirli gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak döviz kredileri de düzenleme kapsamı dışında olacak.

Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere yönelik faaliyetlerle ilişkili olarak ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayisi projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerinde bu şart aranmayacak. Kamu-özel iş birliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekte görevli Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri de muafiyet kapsamında değerlendirilecek.

Döviz geliri olanlara 3 yıl düzenlemesi

Döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ve yurt içinden kullanacakları döviz kredilerinde, kullanıcının kredi bakiyesinin 15 milyon dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarıyla mevcut kredi bakiyesi toplamı, son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.

Kredi bakiyesinin son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağrılacak veya Türk lirası krediye dönüştürülecek.

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde yurt dışından kredi temin etmeleri serbest olacak.

Yurt içinden temin edilen krediler konusunda, Türkiye'de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmalarında da serbesti uygulanacak.