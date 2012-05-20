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Reel sektörde iyimserlik artıyor

İTO'nun 2012 Nisan Güven İndeksi 106,63 oldu

Reel sektörde iyimserlik artıyor

İTO'nun 2012 Nisan Güven İndeksi 106,63 oldu

20 Mayıs 2012 Pazar 11:51
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Reel sektörde iyimserlik artıyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2012 yılı Nisan döneminde Piyasa Güven İndeksi 106,63, Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi ise 110,47 ile iyimserlik seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
İTO tarafından yapılan açıklamada, Oda'nın üçer aylık dönemler itibariyle gerçekleştirilen İstanbul Piyasa Güven İndeksi ile İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi'nin 2012 yılı Nisan ayı sonuçlarına yer verildi.
Buna göre, reel kesimin sektöre ve ekonomiye güveninin belirlenmesine yönelik olarak yapılan Güven İndeksi, 2012 Nisan ayında Ocak ayına göre yüzde 0,9;luk artış ve 106,63 puan ile iyimserlik seviyesi olan 100 puanın üzerinde gerçekleşmeye devam etti.
Sektörün ve ekonominin gelecekteki performans beklentilerini tespit eden İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi de; 2012 Nisan ayında Ocak 2012'ye göre yüzde 2,1 artarak 110,47 puan oldu.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, Güven ve Beklenti İndekslerinde görülen artışların, reel sektörün iyimserlik düzeyindeki istikrarına işaret ettiğini vurguladı.
Yalçıntaş, şunları ifade etti:
''Hepimizin bildiği gibi 2011 yılında iç dinamiklerle sağlanan  büyüme hızının yanı sıra yatırımlar ve yabancı sermaye girişlerindeki artışlar, reel kesim üzerinde olumlu bir etki yaptı. 2012 yılının birinci çeyreğinden itibaren ise Euro Bölgesi ile ABD'de küresel ekonomiye dair sorunların beklenenden daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözülmeye çalışıldığını gördük. Yurt içinde büyümede devamlılığın sağlanması ve diğer ekonomik göstergelerin beklentiler çerçevesinde gerçekleşmesi, reel kesimin Güven ve Beklenti İndeksleri'nde artış kaydedilmesine neden olmuştur.''


AA

Son Güncelleme: 20.05.2012 03:52
Anahtar Kelimeler:
NişanİTOReel Sektör
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