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Reçine üretiminde hedef

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ilk olarak Sakarya'da başlanan reçine üretiminin, hazırlanan "Reçine Eylem Planı" ile 2020 yılına kadar 60 tona kadar yükseltilmesi hedefleniyor.

Reçine üretiminde hedef

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ilk olarak Sakarya'da başlanan reçine üretiminin, hazırlanan "Reçine Eylem Planı" ile 2020 yılına kadar 60 tona kadar yükseltilmesi hedefleniyor.

25 Nisan 2017 Salı 13:30
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Reçine üretiminde hedef

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), plastik sanayiden tıp alanına kadar farklı birçok sektörde kullanım alanı olan reçine ve reçine türevi ürünlerde dışa bağımlılığı bitirmek ve üretimde yerel kaynakların kullanılmasını sağlamak maksadıyla geliştirdiği "Reçine Eylem Planı"yla reçine üretiminin 3 yılda 60 tona kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında ilk olarak 3 yıllık reçine üretim tecrübesine sahip Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir ve Muğla Orman Bölge müdürlükleriyle üretimle alakalı tecrübelerini paylaştığı bildirildi.

Açıklamada, OGM'nin, İzmit'te 2015 yılında bin ağaçla başladığı reçine üretimi çalışmalarını 2016 yılında 10 binden fazla ağaçta sürdürdüğü ifade edildi.

Geçen yıl ağaç başına 1 kilo 20 gram üretim ile toplam 12 ton 640 kilogram reçine elde edildiği kaydedilen açıklamada. 2017'de ise 20 binden fazla ağaçla 30 ton reçine üretilmesi hedeflendiğini vurgulandı.

Açıklamada, 2020 yılına kadar ise 2 bin 560 dekara yayılan sahil çamı meşçeresi gençleştirme çalışmaları neticesinde reçine üretiminin 50 ila 60 tona kadar yükseltileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin reçine ve reçine türevi ürünlerde dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla "Reçine Üretimi Eylem Planı" hazırlanması talimatı verdiğini belirterek, "Reçineye yönelik büyük bir pazar var ve Türkiye'nin bu pazardan payını alabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Tecrübelerin paylaşımı ve sahip olduğumuz orman varlığımız ile dünyanın en büyük reçine üreticileri arasına gireceğiz. Böylece ekonomimize büyük katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanlığıReçineOGMReçine üretimi
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