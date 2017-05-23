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Ramazanda pastırma ve sucukta artış beklenmiyor

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında, ramazan dolayısıyla artış beklenmediği bildirildi.

Ramazanda pastırma ve sucukta artış beklenmiyor

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında, ramazan dolayısıyla artış beklenmediği bildirildi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:27
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Ramazanda pastırma ve sucukta artış beklenmiyor

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü,  yaptığı açıklamada, pastırma ve sucuk piyasasının en durgun olduğu dönemin mayıs ve haziran ayları olduğunu ancak havaların serin gitmesinin ve ramazanın bu aylara denk gelmesinin piyasayı hareketlendirdiğini belirtti.

Ramazanda genellikle pastırma ve sucuğun iftariyelik olarak tüketildiğini anlatan Ünlü, bunun ülke çapında da bir gelenek haline geldiğine dikkati çekti.

En lüks restoran ve otellerden evlerdeki iftar sofralarına kadar pastırmanın mutlaka iftar sofralarında yer aldığını, sucuğun ise daha çok sahurda tercih edildiğini ifade eden Ünlü, bu durumun satışların en durgun olduğu dönemde esnafın yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Pastırmanın kilosu 110, sucuğun 45-50 lira

Vatandaşın ramazanı huzur ve bereket içinde geçirmesini dilediklerini eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Kırmızı ete yapılan 10 liralık bir zam bizim mamule 14 lira olarak yansıyor. Kasapta iyi kıymanın kilosu 35-38 lira, dana kuşbaşının kilosu ise 40-45 lira arasında değişiyor. Ramazanda pastırma ve sucuğun fiyatında bir artış olmaz. Besiciler ellerindeki malları çıkarmak için ramazanı bekliyorlar. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açıklamaları var, dışarıdan yapılan et ithalatına dair. Ette bir iki lira artış olsa da bu bizim mamulümüz üzerinden vatandaşa yansımaz. En pahalı pastırma dediğimiz sırt, bonfile pastırmanın kilosu şu an 110 lira, but pastırma ise 75 lira. Yüzde 100 dana etinden yapılmış sucuğun kilosu 45-50 lira, sucuk içinin fiyatı da 45-50 arasında değişiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanPastırmaSucukZam
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