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'Ramazanda kırmızı ete zam gerektirecek bir durum yok'

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, "Ramazan ayında kırmızı et üreticileri ve sanayicilerinin fırsatçılık yaptığına dair haberler bizi üzüyor. Bu söylentiler doğru değil. Ramazanda fiyatın yükselmesini asla ve asla istemiyoruz." dedi.

'Ramazanda kırmızı ete zam gerektirecek bir durum yok'

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, "Ramazan ayında kırmızı et üreticileri ve sanayicilerinin fırsatçılık yaptığına dair haberler bizi üzüyor. Bu söylentiler doğru değil. Ramazanda fiyatın yükselmesini asla ve asla istemiyoruz." dedi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:39
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'Ramazanda kırmızı ete zam gerektirecek bir durum yok'

İSTANBUL

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in geçen hafta açıkladığı kasaplık ve besilik hayvanların piyasaya sürülmesi durumunda kırmızı ette zam gerektirecek bir durum olmayacağını belirterek, "Bu arz sayesinde ramazanda zammın önüne geçilir." dedi.

Ahmet Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla arz-talep dengesinden doğan bir fiyat değişikliği yaşandığını ifade ederek, bu durum sonrası yaklaşan ramazanda et fiyatlarının artacağına yönelik haberler yapıldığını söyledi.

Yücesan, "Bu durum bizi rahatsız ediyor. Ramazan ayında kırmızı et üreticileri ve sanayicilerinin fırsatçılık yaptığına dair haberler bizi üzüyor. Bu söylentiler doğru değil." dedi.

Bu dedikoduların önüne geçmek amacıyla geçen hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'e bir yazı göndererek bu konuyu görüşmek istediklerini söylediklerini dile getiren Yücesan, bakanlıktan kendilerine "bu konuyla ilgilenileceği ve gereken açıklamanın yapılacağı" bilgisinin geldiğini anlattı.

Bakan Çelik'in "450 bin besilik ve yeterince kasaplık canlı hayvan stokunun piyasaya sürüleceğine" dair açıklama yaptığını hatırlatan Yücesan, "Biz de bakanlığın Et ve Süt Kurumu aracılığıyla piyasaya kırmızı et sürmesini bekliyoruz. Şu anda talepte artış var ama ondan daha fazla olan artış beklentisi... Fiyatların dalgalanmasının sebebi bu." şeklinde konuştu.

"Şu anda zammı engelleyecek tek şey piyasaya hayvan sürülmesi"
Ahmet Yücesan, ramazan arifesi veya ramazanda fiyatın yükselmesini asla ve asla istemediklerini ifade ederek, "Yani et fiyatlarını bakanlık dahi artırsa tek suçlusu biz oluyoruz. Neden isteyelim ki? Bu yüzden bakanlığa gidip bu soruna çözüm bulmak istedik." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik'in açıkladığı kasaplık ve besilik hayvanların piyasaya sürülmesi durumunda kırmızı ette zam gerektirecek bir durum olmayacağını belirten Yücesan, bu arz sayesinde ramazanda zammın önüne geçileceğini söyledi.

Kırmızı etin kilogramını 26,50-29 lira aralığında sattıklarını bildiren Yücesan, şunları kaydetti:

"Son bir aydır bu fiyatlar böyle... Bir ay önce kilogramı 24,50 liraydı. Yükselmesinin sebebi yeterince arz olmaması ve talebin hızlı bir şekilde artması... Şu anda zammı engelleyecek tek şey sayın bakanımızın ifade ettiği şekilde, piyasaya hayvan sürülmesi... Ramazan ayında artan talep bu şekilde fiyatları dengeler ve zammın önüne geçer. Bizi şu anda rahatlatacak durum piyasaya hayvanların sürülmesi olacaktır. Şunu tekrar söylemek isterim ki, biz 'fırsatçı' damgası yemek istemiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanKırmızı EtZam
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