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Ramazanda günde 16 milyon şişe maden suyu tükettik

Türkiye'de ramazan ayı içinde günde ortalama 16 milyon şişe maden suyu tüketildiği belirtildi.

Ramazanda günde 16 milyon şişe maden suyu tükettik

Türkiye'de ramazan ayı içinde günde ortalama 16 milyon şişe maden suyu tüketildiği belirtildi.

23 Haziran 2017 Cuma 15:32
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Ramazanda günde 16 milyon şişe maden suyu tükettik

İZMİR - Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullah Koçyiğit, AA muhabirine, oruç sürecinde aç ve susuz kalan bünyenin mineral ihtiyacının iftar ve sahurda tüketilen maden suyuyla karşılandığını söyledi. 

Ramazan ayının favori içeceğinin maden suyu olduğunu dile getiren Koçyiğit, normal günlerdeki tüketim miktarının ramazan ayında iki katına çıktığını, bu ramazanda da günde ortalama 16 milyon şişe maden suyu tüketildiğini kaydetti. Koçyiğit, "Maden suyunun içerdiği zengin mineraller midenin tok kalmasına ve sindirime yardımcı olma özelliğiyle bilinir. Maden suyu bu sebeple ramazanın ideal içeceği haline gelmiştir" diye konuştu.

Maden sularının yer kabuğunun farklı derinliklerinde doğal olarak oluştuğunu ve kaynaktan yüzeye çıktığını ifade eden Koçyiğit, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından üretim ruhsatı alan bölgesel bazda 32, ulusal bazda ise 12 şirketin bulunduğunu kaydetti. 

Türkiye'de kişi başına 11 litre tüketiliyor

Türkiye'de maden suyu tüketiminin geçen yıl 690 milyon litre ile kişi başına 11 litre civarında olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, 2015 yılına göre geçen yıl yüzde 3'lük bir büyümenin sağlandığını kaydetti.

Dünya maden suyu tüketiminde Avrupa'nın yüzde 75'lik payla ilk sırada yer aldığını belirten Koçyiğit, maden suyunun dünyada ambalajlı su pazarı içinde değerlendirildiğine işaret etti.

Koçyiğit, Almanya'da kişi başına maden suyu tüketiminin 85 litre, İtalya'da 35 litre olduğunu da sözlerine ekledi.

AA

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