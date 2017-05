Ramazan öncesi et fiyatı polemiği

ANKARA - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et fiyatlarının bu kadar gündeme gelmesinin, bazı kesimlerin et ithalatı yapılmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Tunç, et ithalatından yüksek kazanç sağlayan firmalar olduğunu ama bunun Türkiye'ye zarar vereceğini belirterek, Türkiye'de kırmızı et üretimi için hayvan sayısının yeterli olduğunu kaydetti.

Geçen yıl ramazanda karkas etin fiyatının 25 lira civarında olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de enflasyon yaklaşık yüzde 8. Bu yüzden her şeye zam gelirken ette belli miktarda fiyat artışı da normal. Etin kilogramı bu sene 27,5 lira olmuş çok mu? Ramazanda tüketim diğer aylara göre çok artmıyor, dolayısıyla fiyatların da bundan dolayı artmaması lazım. Görülen fiyat artışları tamamen fırsatçılıktan kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar fiyatları araştırarak eti en ucuz olan yerden alsınlar."

"Kırmızı et satışları 2'ye katlanıyor"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise ramazanda genel olarak et tüketiminin artmadığını ancak perakende satışların toptan satışlara göre artış gösterdiğini dile getirdi. Yalçındağ, ramazanda kasap ve marketlerde kırmızı et satışlarının önceki aylara göre 2'ye katlandığını bildirdi.

Ramazanda kırmızı et üreticilerinin fiyatı artırdığını anlatan Yalçındağ, "Kasaplar satışa başlamadan, üreticiler biraz talep artışı görünce 'Ben bundan aşağı malımı kestirmem' diyerek fiyatı yükseltiyor. Biz her sene olduğu gibi ramazanda fiyat artışlarını etikete yansıtmamak için elimizden geldiği kadar direneceğiz." diye konuştu.