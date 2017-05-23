Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96831
ALTIN
144.588
DOLAR
3.5665
STERLIN
4.6298
EURO
4.0133
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle'...
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye...
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç'...

Ramazan öncesi et fiyatı polemiği

Ramazan ayına girilmesine günler kala iftar ve sahur sofralarının protein kaynaklarından kırmızı etin fiyatı polemik konusu oldu. Üreticiler ve kasaplar, tüketimle birlikte et fiyatlarının artacağı iddialarını "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

Ramazan öncesi et fiyatı polemiği

Ramazan ayına girilmesine günler kala iftar ve sahur sofralarının protein kaynaklarından kırmızı etin fiyatı polemik konusu oldu. Üreticiler ve kasaplar, tüketimle birlikte et fiyatlarının artacağı iddialarını "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:31
14 Okunma
Ramazan öncesi et fiyatı polemiği

ANKARA - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et fiyatlarının bu kadar gündeme gelmesinin, bazı kesimlerin et ithalatı yapılmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Tunç, et ithalatından yüksek kazanç sağlayan firmalar olduğunu ama bunun Türkiye'ye zarar vereceğini belirterek, Türkiye'de kırmızı et üretimi için hayvan sayısının yeterli olduğunu kaydetti. 

Geçen yıl ramazanda karkas etin fiyatının 25 lira civarında olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de enflasyon yaklaşık yüzde 8. Bu yüzden her şeye zam gelirken ette belli miktarda fiyat artışı da normal. Etin kilogramı bu sene 27,5 lira olmuş çok mu? Ramazanda tüketim diğer aylara göre çok artmıyor, dolayısıyla fiyatların da bundan dolayı artmaması lazım. Görülen fiyat artışları tamamen fırsatçılıktan kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar fiyatları araştırarak eti en ucuz olan yerden alsınlar."

"Kırmızı et satışları 2'ye katlanıyor"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise ramazanda genel olarak et tüketiminin artmadığını ancak perakende satışların toptan satışlara göre artış gösterdiğini dile getirdi. Yalçındağ, ramazanda kasap ve marketlerde kırmızı et satışlarının önceki aylara göre 2'ye katlandığını bildirdi.

Ramazanda kırmızı et üreticilerinin fiyatı artırdığını anlatan Yalçındağ, "Kasaplar satışa başlamadan, üreticiler biraz talep artışı görünce 'Ben bundan aşağı malımı kestirmem' diyerek fiyatı yükseltiyor. Biz her sene olduğu gibi ramazanda fiyat artışlarını etikete yansıtmamak için elimizden geldiği kadar direneceğiz." diye konuştu. 

AA

Son Güncelleme: 23.05.2017 11:34
Anahtar Kelimeler:
PolemikEt FiyatıRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor
Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor
Güneydoğu'da üretiliyor 105 ülkeye satılıyor
Güneydoğu'da üretiliyor 105 ülkeye satılıyor
Ramazanda pastırma ve sucukta artış beklenmiyor
Ramazanda pastırma ve sucukta artış beklenmiyor
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Köprü ve otoyol gelirleri 443 milyon lirayı geçti
Köprü ve otoyol gelirleri 443 milyon lirayı geçti
Güneydoğu'dan 721 milyon dolarlık ihracat
Güneydoğu'dan 721 milyon dolarlık ihracat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ