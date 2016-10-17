PTT'den %10 indirim

PTT AŞ, 176'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla 21 Ekim'e kadar yurt içi posta kargosu ve APS/Kurye gönderilerinde yüzde 10 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, hizmet sunduğu alanlarda yeni ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilmek adına birçok projeyi başlatan şirketin, özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 23 Ekim'de 176'ncı kuruluş yıldönümünü kutlayacak PTT AŞ'nin, bu özel gün anısına bugünden başlamak üzere 21 Ekim'e kadar yurt içi posta kargosu ve APS/Kurye gönderilerinde müşterilerine yüzde 10 indirim uygulayacağı kaydedildi.