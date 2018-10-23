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PTT'den tasarruf ettirecek proje

PTT Entegre Yönetim Sistemi Dairesi Başkan Yardımcısı İsa Aydemir, 5 yönetim sisteminin tek sistem altında toplanmasının kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağını belirtti.

PTT'den tasarruf ettirecek proje

PTT Entegre Yönetim Sistemi Dairesi Başkan Yardımcısı İsa Aydemir, 5 yönetim sisteminin tek sistem altında toplanmasının kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağını belirtti.

23 Ekim 2018 Salı 13:08
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PTT'den tasarruf ettirecek proje

PTT Entegre Yönetim Sistemi Dairesi Başkan Yardımcısı İsa Aydemir, 5 yönetim sisteminin tek sistem altında toplanmasının kırtasiyeciliği ortadan kaldıracağını belirterek, "Tüm aksiyonlar sitem üzerinden dijital olarak takip edilecek. Anlık veri akışı gerçekleşecek." dedi.

Uygulamaya geçecek sistemle ilgili çalışmalar ve PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne'ye gelen Aydemir, hazırlanan sitemin, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini tek bir sistem üzerinde topladığını söyledi.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yönetim sisteminin tek sistem altında toplanmasının anlık veri akışını sağlayacağını ve hızlı strateji belirlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

PTT olarak Türkiye'de beşli sistemin ilk uygulayan kurum olacaklarını ifade eden Aydemir, "Diğer kurumlar içinde örnek olacak bir sistem. Anlık veri akışını çok hızlı bir şekilde sistem üzerinden görebileceğiz bu sistemle. Bu anlamda bizde Edirne'deyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer illerinde bu sistemin oturtulması yönünde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü teşkilatlarından olan PTT'nin vatandaşlara, 178 yıldır kaliteli ve hızlı hizmet sunduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"PTT, 1840 yılında kurulduğu günden itibaren vatandaşa hizmet için bayrak taşıyan bir kurum. Yeni yapılanmasıyla birlikte hizmet sunumu daha etkin hale geldi ve süreç devam ediyor. Hizmet sektöründe sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Bu sektör rekabete açık ve ve sürekli yeniliğe ihtiyaç var. Biz de PTT Entegre Yönetim Sistemi Dairesi olarak, kalite, müşteri yönetimi, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bilgi güvenliği anlamında bir beşli sistemin kurumda yerleşmesi için proje başlattık. Bu beş sistemin tek sistem üzerinden takip edilmesi mümkün olacak. Stratejilerin ve hedeflerin bu doğrultuda anlık veri akışıyla, teknolojiyle iç içe hızlı karar alınabilmesini sağlayacağız. Bu beşli sistemin Türkiye'de ilk kullanılmasını kurum olarak biz sağlayacağız. Amacımız kuruma güzel bir katkı sağlamak."

Aydemir, beşli sistemle veri akşının dijital olarak sağlanacağını ve bu sayede kırtasiye giderlerinin azalacağını ifade etti.

Hizmet sektöründe hızlı veri akşının önemine değine Aydemir, şöyle devam etti:

"Bu sistem sayesinde kırtasiyecilik ortadan kalkacak. Tüm aksiyonlar sitem üzerinden dijital olarak takip edilecek. Anlık veri akışı gerçekleşecek. Zaten hizmet sektörü çok hızlı gelişen bir alan ve anlık aksiyon almanız gerekiyor. Müşterinin belirlediği, sektörde diğer rekabet ettiğiniz kuruluşların aksiyonlarının önüne geçmeniz gerekli. Doğru strateji belirlemek, anlık kararlar alabilmek için taze veriye ihtiyaç var. Bu sistem sayesinden Türkiye'nin her yerindeki yöneticilerimizin bu verileri sistem üzerinden görebilme imkanı olacak. Dolayısıyla hem üst yönetim, hem de taşradaki en küçük birimdeki yöneticilerimiz sistem üzerinden aksiyonları görecek. Böylece müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği, çevre, iş sağlığı güvenliği ve kalitenin uygulandığı bir sistem oluşturmuş olacağız. Kırtasiye giderleri anlamında da çok büyük bir tasarruf olmuş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
PTTPTT Entegre Yönetim Sistemi
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