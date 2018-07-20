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Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:23
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Protesto edilen senet sayısı yılın ilk yarısında azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ilk yarısında protesto edilen toplam 434 bin senedin parasal tutarının 7 milyar TL olduğunu duyurdu.

TBB Risk Merkezi, yılın ilk 6 ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 2018'in ilk yarısında protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 9 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBB Risk MerkeziTbbEkonomi
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