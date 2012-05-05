POS makinesinden limit artırma dönemi

BURSA - Bazı bankaların POS makinesinden limit artırımı işlemi, birkaç dakika içinde hızla sonuçlandırılıyor. Herhangi bir belgeye ya da kefile ihtiyaç duyulmayan bu işlem, birkaç dakika içinde gerçekleştiriliyor.



Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların sonunda, markette, mağazada, kasa başında kredi kartı limitini yükseltmeye de başladığını söyledi.

Bazı bankaların, müşterilerinin kredi kartı limitlerini, alışveriş yaptıkları esnada market kasasındayken artırabildiğini dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

''Markette alışveriş yapan tüketiciler, kasada ödeme esnasında, limiti yetersiz çıkınca, kasiyer tarafından kendisinin onayı alınarak kart limitinin POS makinesiyle yüzde 40 yükseltildiğini bildirerek, Tüketiciler Birliği'ne başvurdu. Bu limit artırımı için herhangi bir belge, maaş bordrosu, kefil istenmeden birkaç dakika içinde gerçekleşiyor. Bu şekilde limit artırımı, yasalara aykırıdır. Artış nedeniyle kefilin sorumluluğu bulunmayacaktır" dedi.