Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

POS makinesinden limit artırma dönemi

Alışveriş sırasında limitin yetersiz kalması durumunda tüketiciler, POS makinesi aracılığıyla kredi kartının limitini yükseltebiliyor.

POS makinesinden limit artırma dönemi

Alışveriş sırasında limitin yetersiz kalması durumunda tüketiciler, POS makinesi aracılığıyla kredi kartının limitini yükseltebiliyor.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:14
620 Okunma
POS makinesinden limit artırma dönemi
BURSA - Bazı bankaların POS makinesinden limit artırımı işlemi, birkaç dakika içinde hızla sonuçlandırılıyor. Herhangi bir belgeye ya da kefile ihtiyaç duyulmayan bu işlem, birkaç dakika içinde gerçekleştiriliyor.

Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların sonunda, markette, mağazada, kasa başında kredi kartı limitini yükseltmeye de başladığını söyledi.
Bazı bankaların, müşterilerinin kredi kartı limitlerini, alışveriş yaptıkları esnada market kasasındayken artırabildiğini dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:
''Markette alışveriş yapan tüketiciler, kasada ödeme esnasında, limiti yetersiz çıkınca, kasiyer tarafından kendisinin onayı alınarak kart limitinin POS makinesiyle yüzde 40 yükseltildiğini bildirerek, Tüketiciler Birliği'ne başvurdu. Bu limit artırımı için herhangi bir belge, maaş bordrosu, kefil istenmeden birkaç dakika içinde gerçekleşiyor. Bu şekilde limit artırımı, yasalara aykırıdır. Artış nedeniyle kefilin sorumluluğu bulunmayacaktır" dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:14
Anahtar Kelimeler:
Pos Makinesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ