'Piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz'

Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemediklerini belirterek, "Piyasa tek iktidarı, reformların hızlı yapılmasını, belirsizliğin olmamasını seviyor." dedi.

Doğançay, Global Menkul Değerler'in yeni dönem hedeflerini ve akıllı işlem platformu BayGlobal'i basın toplantısıyla paylaştı.

Piyasaya güvendiklerini ve yatırımcıların piyasada yer almasını sağladıklarını aktaran Doğançay, en büyük güçlerini araştırma gruplarından aldıklarını ifade etti.

Doğançay, 2017'yi risk iştahı ile heyecanlı bir şekilde kapatırken teknoloji ve insan kaynağına önem verdiklerini dile getirerek, şirket portföyünün yüzde 60 yerli, yüzde 40 yabancı yatırımcıya sahip olduğunu söyledi.

"Yatırımcı uzmanına gidene kadar haber eskiyor"

Anlık bildirimler sağlayan cep telefonu uygulamaları BayGlobal'in nisan ayı itibarıyla hizmet vermeye başladığını aktaran Doğançay, şu an itibarıyla bin 500 yatırımcının aktif olarak uygulamayı kullandığını kaydetti.

Doğançay, piyasada bu alanda çok sayıda mobil uygulama bulunduğunu belirterek, bu uygulamanın piyasadaki diğer uygulamlardan farkının araştırma birimi yönetimi ile bilgi mesajı ve grafikler olduğunu anlattı.

Uygulama ile canlı datalara sahip olurken, hisse alıp-satılabildiği ve kişinin portföyünü görebildiğini vurgulayan Doğançay, şunları aktardı:

"Araştırma birimimiz haber ve yorumları, bilgi mesajlarını anlık yolluyor ve mesajlar tüm yatırımcılarımıza aynı anda ve hızda ulaşıyor. Kişiselleştirme özelliği de var. Yatırımcıya portföyüyle ilgili haberler gidiyor. Uygulama ücretsiz, kullanıcının bir hesabı olması gerekiyor. Bilgi kirliliği çok fazla. Yatırımcılara Global Menkul Değerler'den hangi haberleri görmek istersiniz diye sorduk. Yatırımcı bülten istemiyorsa BayGlobal kullancılarına bülten gitmiyor. Yatırım uzmanına gitmeden yatırımcı işlemini anında yapabiliyor. Çünkü yatırımcı uzmanına gidene kadar haber eskiyor."

"Dalgalanmalar en iyi fırsatları verir"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğançay, 2018'de risk iştahının önceki yıla göre azalsa da devam ettiğini belirterek, "Dalgalanmalar en iyi fırsatları verir. Bu dalgalanmaları yatırımcılar için fırsat olarak görüyorum. Haberler risk iştahını törpülese de risk iştahı devam ediyor, bu piyasada olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Doğançay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 12,75'ten yüzde 13,50'ye yükseltmesine ilişkin, "Dünkü hareket beklenenin üzerindeydi. Buna rağmen TL'nin üzerindeki etkisi beklediğimiz gibi olmadı. TCMB'nin gerektiğinde piyasaya müdahale edeceğinin sinyalini veriyor. 'Ben buradayım' dedi. Piyasanın cazibesi devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri piyasadaki iyileşmenin azalmasına neden oluyor. BIST yüzde 40 iskontolu." yorumunu yaptı.

Doğançay, Global Menkul Değerler'in yıl sonu endeks beklentisinin 126.000, dolar/TL beklentisinin ise 4,07 olduğu bilgisini vererek, "Yıl içi zirve beklentimiz 4,20-4,25 dolar/TL. Piyasa belirsizliği sevmiyor. En ufak belirsizlik olduğunda dalgalanmayı kendi içinde yapıyor." şeklinde konuştu.

Yatırım uzmanlarının, yatırımcının ani kararları vermesini engellemesi gerektiğine işaret eden Doğançay, ürün çeşitliliğiyle yatırımcıların doğru yönlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Doğançay, piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemediklerine dikkati çekerek, "Piyasa tek iktidarı, reformların hızlı yapılmasını, belirsizliğin olmamasını seviyor. Büyüme rakamları beni çok etkiler. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme rakamı yakalamıştık. Büyüme olduğunda canlılık devam ediyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Biz sermaye piyasası ürününü satıyoruz. Siyasete karışmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.