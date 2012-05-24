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Piyasalarda panik satışlar

Piyasalarda Avro bölgesine yönelik panik satışlar

Piyasalarda panik satışlar

Piyasalarda Avro bölgesine yönelik panik satışlar

24 Mayıs 2012 Perşembe 10:24
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Piyasalarda panik satışlar

Avrupa liderlerinin dün AB Konseyi Başkanını haziran ayında yapılacak bir sonraki zirveye kadar, daha entegre bir Avro Bölgesi için blok arayışları yapması için görevlendirmesi ve liderlerin ortak avro tahvili ihraç etme konusunda anlaşamayacağına yönelik beklentiler, başta Avrupa olmak üzere tüm piyasalarda satışların güçlenmesine neden oldu.
Doların karşısında alternatif bir rezerv para olma iddiasında olan avronun bu gücünü yaşanan kriz nedeniyle kaybedeceğine yönelik beklentiyle yatırımcılar başta ABD olmak üzere gelişen ülke paralarına yöneldiği görülüyor. Bu durum borsalarda da satışların etkisini artırmasına neden olurken öğleden sonra ABD'de Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) gerekli bütçe tedbirleri alınmazsa; ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine dair uyarısı, ABD vadelilerindeki satışları artırarak başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere tüm borsalarda panik satışlarına neden oldu.
Bugüne döndüğümüzde ise ABD'de Avrupa borsaları kapandıktan sonra son bir saatte gelen tepki alımlarının ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkmasının imkansız olduğunu söylemesi piyasalardaki satışların etkisini azaltabileceği düşünülürken Çin'de imalat sanayi verisinin kötü çıkması açılış öncesi piyasalardaki olumsuz havanın devam etmesine neden oluyor.
İMKB-100 endeksi için analistler 55.500 ve 54.800 desteklerinin öne çıkacağını belirtiyorlar.  
Piyasaların bugün için takip edeceği veriler şöyle:
09:00 Almanya, 1. Çeyrek GSYH
10:00 Türkiye, 1. Çeyrek konut satış verileri
10:30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI
11:00 Euro Bölgesi, mayı ayı imalat sektörü PMI
11:00 Almanya, IFO güven endeksi
11:30 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar
11:30 İngiltere, 1. Çeyrek GSYH
14:30 Türkiye, TCMB mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
14:30 Türkiye, TCMB reel kesim güven endeksi
15:30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15:30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri


AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 02:25
Anahtar Kelimeler:
ABEkonomiBorçPiyasalarBorsalar
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