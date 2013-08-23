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Piyasalarda negatif ayrışma

Yurt içi piyasalar negatif ayrışmaya devam ediyor

Piyasalarda negatif ayrışma

Yurt içi piyasalar negatif ayrışmaya devam ediyor

23 Ağustos 2013 Cuma 09:34
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Piyasalarda negatif ayrışma

Küresel piyasalar dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından ekonomik aktiviteye yönelik iyimserlikle pozitif seyrederken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke piyasaları ise negatif yönde ayrışmaya devam etti.
ABD'de açıklanan ikinci el konut satışları, imalat sanayi PMI ve öncü göstergeler verilerinin ekonomideki iyileşmeyi işaret etmeye devam etmesi, hisse senedi piyasalarının yükseliş isteğini destekledi. Yine dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik verilerinin beklentileri karşılayamamasına rağmen genel pozitif trendini devam ettirmesi de ABD piyasalarına pozitif yansırken, gelişmekte olan ülke piyasalarında ise negatif ayrışma dikkati çekti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişlemeden çıkış stratejisine ve ülke merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik belirsizlik bu ülkelerin para birimlerinin düşüşünü sürdürmesine, faizlerin ise yükselmesine neden oluyor.
Dün ABD'de Dow Jones endeksi günü yüzde 0,44 oranında yükselişle 14.964 puandan tamamlarken, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,08 oranında değer kazandı. Avrupa borsalarında da genel olarak yükselişler görülürken, Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksinin yükselişleri yüzde 1'i aştı.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş eğilimini devam ettirmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarına paralel olarak yurt içinde TL'nin değer kaybetmesine ve faizlerin yükselmesine neden olurken, buna paralel olarak BIST 100 endeksinin de sert düşüşünü devam ettirdiği görüldü. Analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 70.000 seviyesinin kırılmasının ardından Borsa İstanbul'da satış baskılarının arttığı ve gelen tepki alımlarının güçlenemediği görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'deki aşırı değer kaybını önlemek için ek parasal sıkılaştırmaya devam etmesi ve 350 milyon dolarlık döviz satış ihalesine rağmen dolar/TL 1,9972 seviyesine kadar yükseldi. Bugün güne 1,99'un hemen altında başlayan dolar/TL'nin seyrinin küresel piyasalarda faizlerin seyrine paralel olacağını belirten analistler, özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin takip edileceğini kaydediyor.
Analistler, BIST 100 endeksinin 70.000 puanın altında kaldığı sürece 66.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, yeni dalga bandının 65.500 - 71.000 aralığında olabileceğini tahmin ediyor.


AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 09:35
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi PiyasalarıPiyasalarda Negatif Ayrışma
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