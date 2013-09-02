Piyasalar, Suriye’ye odaklanacak

Küresel piyasalarda çok kısa vadede Suriye'ye müdahale ile ilgili gerginliğin azalması pozitif karşılanırken, analistler bugün ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin hakim olacağı dalgalı bir seyrin izlenebileceğini belirtiyor.

Geçen hafta Suriye'ye müdahale gerginliği ile piyasalar genel olarak satıcılı seyretse de makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki ağırlığının devam ettiği görüldü. ABD'de Dow Jones endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,21 oranında değer kaybederken haftalık bazda düşüşü yüzde 1,33 oldu. Bugün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacak olan ABD'de bu hafta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri akışının ve Suriye ile ilgili haber ve açıklamaların yön üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Avrupa tarafında ise bu ay Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde geçen hafta genel olarak satıcılı seyreden hisse senedi piyasalarının bu hafta İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarının ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Almanya'da DAX endeksi geçen haftanın son işlem gününü yüzde1,12 oranında değer kaybıyla tamamlarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,68 oranında düşüş kaydetti. Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

Yurt içinde ise geçen hafta özellikle son iki işlem gününde tepki alışlarının piyasaya hakim olduğu görüldü. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın faizlerin yıl sonuna kadar değişmeyeceğini ve TL'nin değer kaybının ve aşırı oynaklığın sınırlanması için yeni araçlarla döviz piyasasında müdahalelerde bulunulabileceğini açıklaması tahvil-bono piyasasında görece olarak likiditenin artmasını ve kısa vadeli faizlerin gerilemesini sağlarken, BIST 100 endeksi de gördüğü en düşük 63.888 puandan gelen tepki alımlarıyla haftayı 66.394 puandan tamamladı. Geçen hafta bugün için bir günlük ek parasal sıkılaştırma açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı aksiyon ve kullanacağını söylediği yeni araçlar piyasalar tarafından takip edilecek. Güne küresel piyasalara paralel olarak düşüşle başlayan dolar/TL'nin 2,02 seviyelerinde işlem gördüğüne dikkati çeken analistler, döviz piyasasında oynaklığın azalacağına yönelik algının artması durumunda hisse senedi piyasalarının da bundan pozitif etkileneceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.53 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.58 Avro Birliği, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.28 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI





