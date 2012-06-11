Piyasalar İspanya ile coştu

İSTANBUL - Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında yükseliş arzusunu ortaya koyan piyasalara beklediği iyi haber

'dan geldi.

Maliye Bakanı Lois De Gunios AB kaynaklarından yardım talebinde bulunduklarını resmen açıkladı. Açıklamanın ardından İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından

endişesinin de ortadan kalktığını fiyatlamaya başlayan piyasalarda, avro/dolar paritesi güne önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 oranında yükselişle başladı.

Borsalar değer kazandı

Avrupa borsaları güçlü alımlarla açıldı. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5 değer kazanarak 6.882,40 puana yükselirken, en büyük bankalardan Banco Santander hissseleri yüzde 7 ve BBVA hisseleri yüzde 8,5 değer kazandı.

Açılışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,5 yükselerek 245,51 puan olurken, Londra borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 5.525,52 puana, Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 2,2 artarak 6.263,35 puana, Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 2 yükselerek 3.110.96 puana ve İtalya borsasında FTSE MIB endeksi ise yüzde 1,7 değer kazanarak 13.678,47 puana yükseldi.

İMKB 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısını 825,53 puanlık yükselişle 58.125,55 puandan geçti. Dolar 1.8190, avro ise 2.2950 liradan satılıyor.