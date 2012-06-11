Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Piyasalar İspanya ile coştu

İspanya Maliye Bakanı De Gunios, AB'den yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Avrupa'da borsalar bu haberle coştu

Piyasalar İspanya ile coştu

İspanya Maliye Bakanı De Gunios, AB'den yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Avrupa'da borsalar bu haberle coştu

11 Haziran 2012 Pazartesi 14:18
560 Okunma
Piyasalar İspanya ile coştu
İSTANBUL - Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında yükseliş arzusunu ortaya koyan piyasalara beklediği iyi haber İspanya'dan geldi. İspanya Maliye Bakanı Lois De Gunios AB kaynaklarından yardım talebinde bulunduklarını resmen açıkladı. Açıklamanın ardından İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından İspanya endişesinin de ortadan kalktığını fiyatlamaya başlayan piyasalarda, avro/dolar paritesi güne önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 oranında yükselişle başladı. 

Borsalar değer kazandı

Avrupa borsaları güçlü alımlarla açıldı. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5 değer kazanarak 6.882,40 puana yükselirken, en büyük bankalardan Banco Santander hissseleri yüzde 7 ve BBVA hisseleri yüzde 8,5 değer kazandı.

Açılışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,5 yükselerek 245,51 puan olurken, Londra borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 5.525,52 puana, Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 2,2 artarak 6.263,35 puana, Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 2 yükselerek 3.110.96 puana ve İtalya borsasında FTSE MIB endeksi ise yüzde 1,7 değer kazanarak 13.678,47 puana yükseldi.

İMKB 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısını 825,53 puanlık yükselişle 58.125,55 puandan geçti. Dolar 1.8190, avro ise 2.2950 liradan satılıyor.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 06:18
Anahtar Kelimeler:
Piyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ