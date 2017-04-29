Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Denizli Şubesi Mermer ve Maden Sektör Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci, Merkez Bankasının son dönemlerdeki tüm uygulamalarının arkasında olduklarını belirterek, "Son dönemdeki gerek faiz artışları gerek faiz uygulamalarıyla ilgili genel itibariyle faizin alt ve üst bandını sabit bırakması, borç verme faizlerinde 50 baz puanlık artışa gitmesiyle ilgili de uygulamaların da arkasındayız." ifadesini kullandı.

Yıl sonu enflasyon tahmininin 0,5 puan yukarı yönlü güncellenmesine rağmen eski hedefin gerçekleşmesini istediğini dile getiren Zeybekci, "Enflasyon beklentisiyle ilgili şu andaki öngörüleri inşallah yukarıya doğru revize edilmiş haliyle değil önceki haliyle gerçekleşir, inşallah onları yakalarız." diye konuştu.

Tarımsal ürün fiyatlarındaki oynaklığa bakanlık olarak müdahale ettiklerini, son dönemde bazı ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamalarının da bununla ilgili olduğunu anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Gerekirse ette de müdahale edebilecek olmamız da aynı şekilde. Buna benzer enflasyonda daha doğrusu spekülatif amaçlı fiyat artışları olan tarım ürünlerini... yani şu demek değil asla Türkiye tarımda, hayvancılıkta, ette, sütte, tavukta bütün bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke. Yani yurt dışından tarım ürünü, gıda ürünü ithal ederek böyle bir gelenek veya böyle bir alışkanlık olmaması için de çok özel gayret gösteriyoruz."

"Nakit sıkıntısı şu anda yok"

Bakan Zeybekci, "piyasada nakit sıkıntısı yaşanıyor mu?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok. Daha doğrusu bankacılık sistemleri içinde izlediğimiz kadarıyla tam tersi, belki nakit bolluğunun ortaya çıktığını da görebiliriz. Bu da şu son dönemde Kredi Garanti Fonundan piyasalara, sadece Kredi Garanti Fonundan diğer alanlardan değil, 150 milyar liralık nakit imkan sağlandı. Bu da piyasalara oldukça olumlu oldu."

Bakan Zeybekci, "AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapacağı kongreden sonra kabinede değişiklik olup olmayacağı" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"İhtiyaç duyulursa bu alanda her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bundan öncekiler gibi son derece normal olacaktır. 'Kabine ne olacak? Kabinede değişikliklerin içeriği ne olacak?' Onun için Türkiye'de yeniden belirsizlik ve ekonomiyle ilgili veya başka alanlara bunun maliyetinin faturasını çıkarmaya çalışmak artık eski moda olan şeyler. İnşallah bu da hızlı bir şekilde tamamlanır, kongre süreci ve diğer süreçler. Türkiye 2019 Mart'ına kadar yerel seçimler, 2019'un sonbaharı Kasım'ına kadar da genel seçimlerle ilgili seçimsiz bir dönemle artık önüne bakacak."