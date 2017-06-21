Piliç döner, ihracatçının yüzünü güldürdü

Dünyaca ünlü Türk lezzeti dönerin son yıllarda daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih edilen piliç etiyle yapılmış türlerine Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden de yoğun ilgi var.

Piliç eti üretiminde dünyanın 8'inci, ihracatında ise ilk 5'i içinde yer alan Türkiye'nin bütün ve parça piliçlerin yanı sıra işlenmiş ürünlerde de hızla büyüdüğü belirtildi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, yaptığı açıklamada, şehirleşme ve kadın çalışan sayısının artmasıyla daha hızlı yapılan yemek türlerinin tercih edildiğini, ileri işlenmiş piliç ürünlerinin de ilk tercihlerden biri olduğunu söyledi.

Avrupa ve ABD'de piliç sektöründe en büyük payın ileri işlenmiş ürünlerde olduğunu, artık market raflarında bütün piliç görülemediğini kaydeden Abalıoğlu, Türkiye'nin de bu süreci gelecek 10 yıl içinde yaşayacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Kısa sürede ısıtılarak yemeye hazır hale gelen nugget, şinitzel, köfte ve döner gibi ürünlere olan talebin bütün ve parça piliçlere göre 4 kat daha hızlı büyüdüğüne işaret eden Abalıoğlu, "Tüketim alışkanlıklarındaki değişimle birlikte özellikle son 2-3 yılda işlenmiş ürünlerin talebi hızla artıyor. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması, evde yemek hazırlama zamanını azaltıyor. Pratik ürünlere olan ihtiyaç artıyor. ABD ve Avrupa'daki market raflarında baktığımızda bütün piliç göremiyoruz. Genelde soslanmış, porsiyonu küçültülmüş ya da pişirilmiş ürünler var. Türkiye'de de mevcut büyüme hızlarına bakarak 10-15 yıl içinde ileri işlenmiş pazarın yüzde 40-50 paya ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu sene ilk 5 ayda piliç etindeki büyümemiz yüzde 5 iken işlenmişte yüzde 22 olarak gerçekleşti. Son birkaç yıldır da büyüme oranları aşağı yukarı bu seviyede." dedi.

İhracatın yıldızı haline geldi

Tavuk dönerin işlenmiş ürünler içinde tüketimi en hızlı artan ürün grubu olduğuna işaret eden Abalıoğlu, 200 gramlık pakette sunulan hazır dönerin yaklaşık 4 liraya satıldığını, pratik, ucuz ve lezzetli bir seçenek olması nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.

Son dönemde turistik tesisler, büfeler, okul kantinleri ve toplu yemek tesislerinde de tavuk dönere yüksek bir talebin bulunduğuna dikkati çeken Abalıoğlu, ürünün, ihracatın da yıldızı haline geldiğini kaydetti.

Abalıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de büfe, lokanta ve dönercilerde genelde piliç eti, satıldığı yerde soslanarak döner haline getiriliyor. Ancak güven ve hijyen sorunları nedeniyle fabrikalarda hazırlanan blok döner pazarı da hızla büyüyor. Yakın dönemde Avrupa'da olduğu gibi sadece fabrikalarda üretilen dönerlerin satışa sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz.

Özellikle turistik tesisler, okul kantinleri ve yemek tesisleri, fabrikalarda üretilen blok dönerlere olan talebi artıyor. Blok döner pazarı, toplam döner pazarı içinde yüzde 15-20 paya sahip. Son dönemde ihracatta da artan bir talep var. Özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde piliç döner çok sevildi. Her pazar için ayrı baharatlarla soslayarak ürünü gönderiyoruz. Örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri limonlu ve bol baharatlı ürün istiyor."