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Petrol Ofisinin ihale yasağı kaldırıldı

Petrol Ofisi AŞ ve bağlı ortaklıklarına 2009'da verilen 1 yıl kamu ihalelerine katılma yasağından kalan 237 günün "Bakan oluru" ile kaldırılmasına karar verildi

Petrol Ofisinin ihale yasağı kaldırıldı

Petrol Ofisi AŞ ve bağlı ortaklıklarına 2009'da verilen 1 yıl kamu ihalelerine katılma yasağından kalan 237 günün "Bakan oluru" ile kaldırılmasına karar verildi

04 Temmuz 2015 Cumartesi 12:56
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Petrol Ofisinin ihale yasağı kaldırıldı

ANKARA - Petrol Ofisi AŞ ve bağlı ortaklıklarına 2009'da verilen 1 yıl kamu ihalelerine katılma yasağından kalan 237 günün "Bakan oluru" ile kaldırılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Petrol Ofisi AŞ ile bağlı ortaklıkları hakkında, mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi gereğince 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararının, 21 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Petrol Ofisi AŞ tarafından Bakanlık aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesine açılan davada verilen "yürütmenin durdurulması" kararı doğrultusunda, "yasaklama kararı"nın Bakanlıkça 17 Temmuz 2009'da kaldırıldığı ifade edilerek, bu kararın da 26 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı kaydedildi.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin, daha sonra "dava konusu işlemin iptaline" karar vermesi üzerine, bunun Bakanlık tarafından temyiz edildiğine yer verilen kararda, başvuruyu görüşen Danıştay 13. Dairesinin 24 Mart 2014 tarihli kararıyla Ankara 12. İdare Mahkemesinin kararının bozulmasına karar verdiği bildirildi.

Danıştay 13. Dairesinin, davacıların kararın düzeltilmesi istemini de 9 Şubat 2015'te reddettiği, Ankara 12. İdare Mahkemesinde yapılan yeniden inceleme neticesinde "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

" Petrol Ofisi AŞ ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ vePetrol Ofisi AŞ'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ,  Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret AŞ,Petrol Ofisi Gaz İletim AŞ, Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış AŞ, Erk Petrol Yatırımları AŞ, Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd'nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin Kanunu'nun 26. maddesi hükmü gereğince 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı bakan oluru ile karar verilmiştir."

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 11:34
Anahtar Kelimeler:
önce VatanPetrol Ofisi
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