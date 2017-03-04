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Petrol Ofisi Hollandalı Vitol Group'a satılacak

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklandı.

Petrol Ofisi Hollandalı Vitol Group'a satılacak

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklandı.

04 Mart 2017 Cumartesi 09:45
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Petrol Ofisi Hollandalı Vitol Group'a satılacak

 Avusturya merkezli enerji şirketi OMV''den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'deki iştiraki Petrol Ofisi'ni Hollandalı Vitol Group'a satacak.

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar avroya satma kararı aldı. OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar avro olacak.

Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
OMVPetrol OfisiVitol Group
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