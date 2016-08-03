Petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, son iki haftadır etkili olan düşüş eğilimini sürdürerek 42 doların altında dengelendi.



Dün, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisinin beklentilere yakın gelmesine karşın gelen tepki alımlarının güçlenememesi ile yükselişi sınırlı kalan Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de stok verilerinin beklentiler dahilinde olmasının ardından günü yüzde 0,71 azalışla 41,91'den tamamladı.



Bugün Asya piyasalarında Japonya ve Çin'de açıklanan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından en yüksek 42,05 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 41,75 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatının 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 42,3 doların altına indiğine dikkati çekerek, bu seviyenin altında kalması durumunda düşüş trendinin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiriyor.



Brent petrolün varil fiyatının ileriki zamanlarda 40 doların altına gerileme riskinin bulunduğunu ifade eden analistler, bugün Amerikan Enerji ve Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak stok verilerinin petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydediyor.



Dün 39,27 dolara kadar gerileyerek 18 Nisan'dan bu yana an düşük seviyesini gören Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda 39,60 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.