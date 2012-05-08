Petrol fiyatları düşüşte

ABD Enerji Bakanlığı tarafından yarın açıklanacak stok verileri öncesinde ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı 96,82 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslim fiyatı 112,24 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Beklentiler, altı haftadır yükselen ABD petrol stoklarının bu hafta da yükseleceği yönünde oluşurken, ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 1,12 dolar azalarak 96,82 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslimi varil fiyatı ise bugün 86 sent değer kaybederek 112,24 dolar seviyesinde bulunuyor.