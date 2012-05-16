Petrol fiyatları dipte

Petrol fiyatları, son 6 ayın en düşük seviyesi olan 93 doların altına geriledi.

ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 92,76 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslim fiyatı 110,31 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 1,22 dolar düşerek 92,76 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslimi varil fiyatı ise bugün 1,14 dolar azalarak 110,31 dolar seviyesinde bulunuyor.

