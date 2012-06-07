Petrol fiyatları arttı

Petrol fiyatları, ekonomilerde teşvik beklentileriyle 86 dolar seviyelerine yükseldi.
ABD ham petrolünün temmuz ayı teslimi varil fiyatı bugün 85,52 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün temmuz ayı teslim fiyatı 100,92 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
ABD ham petrolünün temmuz ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 50 sent artarak 85,52 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün temmuz ayı teslimi varil fiyatı ise bugün 28 sent yükselerek 100,92 dolar seviyesinde bulunuyor.
Petrol fiyatları, ekonomilerde teşvik beklentileriyle 86 dolar seviyelerine yükseldi.