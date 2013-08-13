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Petrol arama ruhsatı iptalleri

TPI, TPAO ve FE’nin bazı alanlardaki ruhsatları iptal edildi

Petrol arama ruhsatı iptalleri

TPI, TPAO ve FE’nin bazı alanlardaki ruhsatları iptal edildi

13 Ağustos 2013 Salı 09:53
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Petrol arama ruhsatı iptalleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti'nin Diyarbakır ve Adıyaman, Türkiye Petrolleri A.O'nun Siirt, Van, Şırnak ve Hakkari'de ve Foinavon Energy Inc'in Van'daki petrol arama ruhsatlarını iptal etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti'nin Diyarbakır ve Adıyaman, Türkiye Petrolleri A.O'nun Siirt, Van, Şırnak ve Hakkari'de ve Foinavon Energy Inc'in Van'daki petrol arama ruhsatlarını iptal etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ruhsatı iptaline ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti'nin Diyarbakır ve Adıyaman'daki AR/TPI/5040 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı, Türkiye Petrolleri A.O.'nun Siirt, Van, Şırnak ve Hakkari'deki AR/TPO/3909, 3910, 3911, 3912, 4140, 4141, 4142, 4143 ve 4462 hak sıra numaralı 9 petrol arama ruhsatı ve Foinavon Energy Inc'in Van'daki AR/FNV/4878, 4879 hak sıra numaralı 2 petrol arama ruhsatı Türk Petrol Kanunu'nun geçici 1 ve 3'üncü ile mülga Petrol Kanunu'nun 132/3'üncü maddelerine istinaden 31 Temmuz 2013'te feshedildi.
Adı geçen şirketlerle tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 09:55
Anahtar Kelimeler:
TPAOPetrol Arama RuhsatıPetrol Ruhsatı IptaliTPIFETurkish Petroleum InternationalTürkiye PetrolleriFoinavon Energy
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