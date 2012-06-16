Petrol arama faaliyetlerini sürdürüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Akçakoca-Çayağzı Doğalgaz Proses Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki tek doğalgaz üretim sahası olan tesisleri ziyaret eden Mercan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mercan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen doğalgaz rezervinin yarısının Akçakoca'daki tesislerden karşılandığını anımsatarak, tesisin 4 platformla hizmet verdiğini bildirdi.

Platfomlarda üretilen gazın boru hattıyla tesislere ulaştırıldığını aktaran Mercan, ''Burada sıvısından ve neminden ayrıştırılıyor ve boru hattıyla BOTAŞ'a aktarılıyor'' dedi.

''Gönül isterdi ki Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın yarısı burada olsun fakat bunlar Allah'ın verdiği şeyler'' diyen Mercan, ''Arama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gerek Akçakoca'da gerekse başka yerlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına karada ve denizde devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Türkiye'deki günlük petrol üretiminin 40 bin varil olduğunu bildiren Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Trakya'da ağırlıklı olarak doğalgaz üretimi var. Az da olsa petrol var. Güneydoğu bölgesinde özellikle Adıyaman ve Batman illerinde yoğun üretimimiz var. Bizim bulunan ve çıkarılan rezervimiz şimdilik komşularımıza göre çok az ama çalışmalar devam ediyor.

Yine Mersin'de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları devam ediyor. Bu konuda ümitsiz olmamak lazım fakat çok fazla hayale de kapılmamak lazım. Bunun bilimsel yöntemleri var. Önce jeolojik ve üç boyutlu sismik etütler yapılıyor. Daha sonra deneme kuyuları açılarak, sondaj yapılıyor. Bunun sonucunda rezerv tahmini çok yakın ölçekte yapılabiliyor.''

Bakanlık olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Mercan, ''Petrol ve doğalgaz aramaları konusunda her türlü imkanı seferber ederek, arama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ama çıkıp çıkmayacağı konusunda bulgulara göre hareket ediyoruz, bu konuda spekülasyon yapılmasını istemiyoruz'' diye konuştu.

''Akçakoca'da üretilen doğalgaz, Türkiye'de üretilen doğalgazın neredeyse yarısıdır'' diyen Mercan, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol rezervi açısından Irak, Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Rusya gibi komşu ülkelere göre fakir bir ülke olduğunu vurgulayarak, ''Ama bu demek değildir ki yarın çok daha derinlerde Türkiye'nin ihtiyacı olan petrol ve doğalgaz bulunmayacak. Araştırmalarımızı ön yargı ve büyük beklenti içerisinde değil, araştırılması gerektiği için yapıyoruz. Allah vermişse, inşallah bulacağız'' ifadelerini kullandı.

Mercan, incelemenin ardından Ankara'ya hareket etti.



