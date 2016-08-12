PETKİM'den olağanüstü genel kurul kararı

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (PETKİM) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusuna göre, şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasıyla başlayacak. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçimler genel kurulun onayına sunulacak ve bazı yönetim kurulu üyeleri görevden alınarak yerlerine yenileri atanacak.

Bu kapsamda, yönetim kurulu üyesi Sadettin Korkut’un görevden alınarak yerine Anar Mammadov’un getirilmesi de olağanüstü genel kurulun onayına sunulacak.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, PETKİM'in İzmir Aliağa'daki yerleşkesinde 6 Eylül 2016 tarihinde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Eski Petkim Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi Saadettin Korkut, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, şirketten istifasının hemen ardından 28 Temmuz'da İzmir'deki evinde gözaltına alınmıştı.