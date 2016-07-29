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PETKİM Genel Müdür Yardımcısı istifa etti

Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Satınalma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov'un istifa ettiği bildirildi.

PETKİM Genel Müdür Yardımcısı istifa etti

Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Satınalma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov'un istifa ettiği bildirildi.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:08
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PETKİM Genel Müdür Yardımcısı istifa etti

 Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (PETKİM) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, şirketin Satınalma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov'un görevini bıraktığı belirtildi. 

Şirketin KAP'ta yer alan bir diğer açıklamasında, "Şirketimiz eski Genel Müdürünün gözaltına alınması ve şirketimizden 27 çalışanın işten çıkarılması ile ilgili olarak çeşitli medya organlarında haberler yer almaktadır. Bu gelişmelerin şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Faaliyetlerimiz olağan bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut, bir kaç gün önce kurum çalışanlarına gönderdiği bir veda mesajıyla istifasını duyurmuş, ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İzmir'deki evinde gözaltına alınmıştı. Korkut'un istifası ve gözaltına alınmasının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında olduğu iddia ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:09
Anahtar Kelimeler:
Petkim Petrokimya Holding AŞPetkimKamuyu Aydınlatma PlatformuKapNatig Damirov
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