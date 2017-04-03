Petkim'den RES açıklaması

Petkim Petrokimya Holding AŞ'den (PETKİM), İzmir Aliağa'daki 51 megavatlık Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımının, yaklaşık 42 megavatlık kısmı tamamlandığı, kalan 9 megavatlık kısım için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28.03.2014 tarihinde 51 megavatlık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımını duyurmuştuk. Yatırımın yaklaşık olarak 42 megavatlık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 megavatlık kısmı için çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut 25 megavatlık lisansımız kapsamında rüzgar enerjisi santrali faaliyete geçmiş olup, lisansımızın 51 megavat olarak tadili için EPDK'ya izin başvurusu yapılacaktır. Kalan 9 megavatlık yatırımın tamamlanması ve lisans tadili ile birlikte santralin 51 megavat olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır."

Anahtar teslim kontrat bedeli yaklaşık 55 milyon avro olan 51 megavat kurulu güce sahip olacak İzmir Aliağa’daki Petkim Yarımadası’na inşa edilen rüzgar santralinin, tesislerin elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.