Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108874
ALTIN
144.690
DOLAR
3.5409
STERLİN
4.5939
EURO
4.1528
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor

Perakendeciler ile teknolojiciler buluşacak

KMD'nin Perakende Teknolojileri Konferansında, Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması planlanıyor.

Perakendeciler ile teknolojiciler buluşacak

KMD'nin Perakende Teknolojileri Konferansında, Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması planlanıyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:06
21 Okunma
Perakendeciler ile teknolojiciler buluşacak

Kategori Mağazacılığı Derneğinin (KMD), dördüncüsünü düzenleyeceği Perakende Teknolojileri Konferansında, Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması planlanıyor.

KMD'den yapılan açıklamaya göre, 4. Perakende Teknolojileri Konferansı 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Konferansa, perakende sektörünün tüm kategorilerinden katılım olacak.

Konferans kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek Meet&Tech toplantısında Türkiye'nin önemli perakendecileri ile teknoloji üreticileri arasında yeni iş bağlantılarının sağlanması hedefleniyor. Meet&Tech'te KMD yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık 60 teknoloji girişimcisiyle birebir tanışması bekleniyor.

Perakende Teknolojileri Konferansı, hem perakende hem de teknoloji sektöründeki yöneticileri, girişimcileri, akademisyenleri ve uzmanları konuşmacı olarak ağırlayacak.

Türkiye'de perakende sektörü için geliştirilen en yenilikçi projeleri ödüllendirmenin yanı sıra uluslararası arenaya da tanıtmaya odaklanan PE-TEK Perakende Teknolojileri Ödüllerinin kazanan isimleri de konferans sırasında açıklanacak.

"Türkiye'deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz"

KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Perakende Teknolojileri Konferansının bu sene tam günlük bir etkinlik haline geldiğini ifade etti.

Sektörün ve teknoloji çözüm ortaklarının yoğun katılım gösterdiği konferansta, gündemlerindeki konuları görüşeceklerini, yeni çözümlerle tanışacaklarını ve verimlilik yolunda iş birliklerine adım atacaklarını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmeyle birlikte günümüzde teknolojiyi nasıl daha verimli, güvenli ve yenilikçi kullanabileceğimizi konuşmanın tam zamanı. Konferansta, başarıya ulaşmanın anahtarı olan teknoloji ve yeni nesil perakendecilik konusunda tüm yenilikleri takip etme fırsatı vereceğiz. Türkiye'deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmayı hedeflerken, temsil ettiğimiz kategorilerin uluslararası temsilci kuruluşları ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımında bulunmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MediaMarktTeknolojiPerakendeciKategori Mağazacılığı Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makine ihracatı 7 ayda 8 milyar dolara ulaştı
Makine ihracatı 7 ayda 8 milyar dolara ulaştı
'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'
'Türkiye kendi tereyağı ile kavrulacak'
TÜRKONFED Geleceğin Girişimcilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu
TÜRKONFED Geleceğin Girişimcilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu
Bayram tatili uzarsa 1 milyon tatilci, 1 milyar lira gelir bekleniyor
Bayram tatili uzarsa 1 milyon tatilci, 1 milyar lira gelir bekleniyor
Temmuzda en fazla reel getiri borsadan
Temmuzda en fazla reel getiri borsadan
Almanya, 8 kalemde Türkiye'nin ihracat birincisi
Almanya, 8 kalemde Türkiye'nin ihracat birincisi
Dolar/TL haftaya yatay başladı
Dolar/TL haftaya yatay başladı
Çiftçiye 226 milyon lira tazminat ödendi
Çiftçiye 226 milyon lira tazminat ödendi
Şirketlerin borsaya giriş engelleri kaldırılıyor
Şirketlerin borsaya giriş engelleri kaldırılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ