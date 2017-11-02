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Perakendeciler de ucuz et satmak istiyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Altunbilek, "Yerel perakendeciler olarak reyonlarımızda, Et ve Süt Kurumunun bizlere vereceği eti müşterilerimize satmak isteriz." dedi.

Perakendeciler de ucuz et satmak istiyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Altunbilek, "Yerel perakendeciler olarak reyonlarımızda, Et ve Süt Kurumunun bizlere vereceği eti müşterilerimize satmak isteriz." dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:56
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Perakendeciler de ucuz et satmak istiyor

TRABZON - "Karadeniz Perakende Zirvesi"ne katılmak için Trabzon'a gelen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk gıda perakendeciliğinin son 20 yılda büyük mesafe kaydettiğini belirtti.

Altunbilek, ülke genelinde federasyona bağlı yaklaşık 3 bin 500 satış noktasında 70 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayarak, 2 milyon metrekareyi aşkın alanda vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti.

Yerel zincirlerin cirosunun 30 milyar lira civarında olduğunu anımsatan Altunbilek, bu rakamın da Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Et ve Süt Kurumunun bizlere vereceği eti satmak isteriz"

Altunbilek, perakendecilerin sorunlarının büyük olduğunu ancak federasyonun bunları çözüme kavuşturmak için çalıştığını aktardı.

Gündemdeki en önemli sorunun, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla büyük marketlerde ucuz et satılması konusu olduğunu dile getiren Altunbilek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, kıymanın kilogramını 29 liradan, kuşbaşı etin kilogramını ise 31 liradan satmayı taahhüt eden ve bütün illerde satış noktası bulunan zincir marketlere, Et ve Süt Kurumu tarafından dana karkas et satacağını açıkladı. Bu kapsamda sadece iki zincir mağazada 10 bin satış reyonu kurulması için hazırlık yapılıyor." diye konuştu.

Altunbilek, kurum tarafından ucuz etin sadece iki mağazada satışa sunulmasının haksız rekabete yol açacağını savunarak, "Yerel perakendeciler olarak 81 ilde olmasak da 75 ilde varız. Reyonlarımızda, Et ve Süt Kurumunun bizlere vereceği eti müşterilerimize satmak isteriz. Bu durumun ortadan ivedilikle kalkmasını talep ediyoruz." dedi.

"Bakanımızın bu konuda bize destek olacağı kanaatindeyiz"

Bakan Fakıbaba'ya bu isteklerini iletmek için randevu talebinde bulunduklarını anlatan Altunbilek, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda değerli Bakanımızla görüşerek sorunlarımızı iletmek istiyoruz. Bakanımızın bu konuda bize destek olacağı kanaatindeyiz. Perakendeciler olarak önerimiz, indirim mağazalarına Et ve Süt Kurumu tarafından verilen etin bizlere de verilmesi. Eti, Bakanlığımızın öngördüğü şartlarda tüketicimizle buluşturmak istiyoruz. Bizim talebimiz bu, farklı bir şey istemiyoruz. Bizler de yıllardır perakendenin içindeyiz, katma değer üretiyoruz. Bizim 'oraya verilsin, buraya verilmesin' diye bir düşüncemiz yok ama bizler de ayırt edilmeden bu işin içinde olmak istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Perakendeciler FederasyonuUcuz Et
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