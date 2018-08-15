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Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı

Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksit süresi 3 ayı, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ayı geçemeyecek.

Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı

Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksit süresi 3 ayı, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ayı geçemeyecek.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:26
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Perakende ticarette taksit düzenlemesi yapıldı

Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, perakende işletmelerce mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarının taksitlendirilme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi en fazla 3 ay, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ay olarak uygulanacak. Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Söz konusu yönetmelik 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıPerakende Ticaret
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