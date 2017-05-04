Pazara 375 bin ton fındık sunuldu

Ordu Ticaret Borsası (OTB), fındık üretimi yapılan 15 ildeki ticaret borsalarının "müstahsilden tacire satış" rakamlarını açıkladı.

2016-2017 sezonunun 8 ayında üreticiler tarafından serbest piyasaya yaklaşık 375 bin 559 ton kabuklu fındık sunulduğu bildirildi.

Borsanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üreticiden tüccara en fazla fındık satışı bu ay da Sakarya'da gerçekleştirildi.

Sakarya'da üreticiler tarafından piyasaya toplam 101 bin 36 ton kabuklu fındık sunulurken, bu ili 78 bin 108 tonla Ordu, 51 bin 986 tonla Düzce izledi.