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Pazara 258 bin 652 ton fındık indi

Türkiye'de, 2017-2018 sezonunun ilk iki ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 258 bin 652 ton kabuklu fındık sattı.

Pazara 258 bin 652 ton fındık indi

Türkiye'de, 2017-2018 sezonunun ilk iki ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 258 bin 652 ton kabuklu fındık sattı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:24
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Pazara 258 bin 652 ton fındık indi

Türkiye'de, 2017-2018 sezonunun ilk iki ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 258 bin 652 ton kabuklu fındık sattı.

Ordu Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticiden tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışının Sakarya'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Sakarya'da üreticiler tarafından 71 bin 822 ton fındık satışının yapıldığı belirtilirken, bu ili 50 bin 707 tonla Düzce, 44 bin 492 tonla Ordu'nun izlediği ifade edildi.

Giresun'da 24 bin 966 ton, Çarşamba'da 15 bin 882 ton fındığın serbest piyasada satışı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamaya göre, diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarları ise şöyle:

"Trabzon 16 bin 068 ton, Ünye 10 bin 878 ton, Fatsa 8 bin 753 ton, Akyazı 5 bin 072 ton, Samsun 4 bin 234 ton, Terme 3 bin 774 ton, Rize 791 ton, Bafra 795 ton, Kastamonu 49 ton, Tokat 139 ton ve İstanbul 230 ton."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ordu Ticaret BorsasıSakaryaToprak Mahsulleri Ofisi
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