Patateste bu yıl rekolte artışı bekleniyor

NEVŞEHİR - Geçen yıl üretimin az olması ve fiyatların buna bağlı olarak yükselmesinin ardından üreticiler patatese yöneldi. Yağışların bol olması da üreticinin rekolte beklentisini artırdı.



Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede geçen yıla oranla patates ekim alanının arttığını belirterek, "Geçen yıl ilçemizde 15 bin dekar patates ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise ekim alanı 20 bin dekar olarak gerçekleşti. 100 bin ton civarında üretim olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Olumsuz hava şartlarının bazı ekili alanlara zarar verdiğini aktaran Yılmaz, "Bu sene patates tohumlarının pahalı olması üreticiyi sıkıntıya soktu. İlçe genelinde 160 ila 200 dekar patates ekili alan, selden zarar gördü. Buna rağmen üreticilerimiz yağmurlar nedeniyle patates hasadının bereketli ve bol olacağı beklentisi içinde" diye konuştu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Şahin ise ilçe genelinde arazileri gezerek kontrol yaptıklarını, geçen yıla göre daha fazla patates ekimin yapıldığını söyledi.





