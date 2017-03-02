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Patates üreticisinin umudu ihracatta

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir ve Niğde'de yaklaşık 500 bin ton patates ihracat için depolarda bekletiliyor.

Patates üreticisinin umudu ihracatta

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir ve Niğde'de yaklaşık 500 bin ton patates ihracat için depolarda bekletiliyor.

02 Mart 2017 Perşembe 12:55
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Patates üreticisinin umudu ihracatta

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir ve Niğde'de, 150 milyon lira değerinde yaklaşık 500 bin ton patates ihracat için depolarda bekletiliyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, yaptığı açıklamada, Nevşehir'deki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında 250-300 bin ton patates bulunduğunu, Niğde'deki depolarda ise 200-250 bin ton civarında patates kaldığını bildirdi.

"Türkiye ekonomisine 150 milyon lira civarında katkısı olacak"

Patatesin hasat döneminde tarlada kalitesine göre 30-50 kuruş arasında alıcı bulduğunu, fiyatlardaki dalgalanmalar sonrasında 20 kuruşa kadar gerilediğini dile getiren Çelikbaş, şubat ayının son haftasında satışlarda hareketlilik yaşandığını, bu durumun da çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

Bir kilogram patatesin üreticiye maliyetinin 50 kuruş olduğuna işaret eden Çelikbaş, "Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki günlerde patates ihracatının artacağını belirtti. Şu an fiyatı 20-40 kuruş arasında. İhracatın başlamasıyla 50 kuruşun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Fiyat yükselirse çiftçi rahat bir nefes alır." dedi.

Çelikbaş, Nevşehir ve Niğde'deki depolarda bulunan patateslerin ihracatının ekonomiye katkı sunacağını vurgulayarak, "Depodaki patates ihraç edildiğinde Türkiye ekonomisine 150 milyon lira civarında katkısı olacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PatatesNevşehirHasat Dönemi
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