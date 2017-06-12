Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99396
ALTIN
143.318
DOLAR
3.5219
STERLIN
4.4596
EURO
3.9437
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...

Pastırma sucuk ve mantıya AB yolu

Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından kabul edilmesi Kayseri esnafını sevindirdi.

Pastırma sucuk ve mantıya AB yolu

Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından kabul edilmesi Kayseri esnafını sevindirdi.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:32
8 Okunma
Pastırma sucuk ve mantıya AB yolu

Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca kabul edilmesi, Kayseri esnafını sevindirdi.

Kayseri'nin adıyla özdeşleşen lezzetleri pastırma, sucuk ve mantının, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da kentin adıyla anılması için yapılan başvuru, AB komisyonu tarafından kabul edildi.

Kentte yıllardır babadan oğula Pastırmacılar Çarşısı'ndaki dükkanlarında pastırma, sucuk ve mantı satan esnaf, meşhur lezzetler için Avrupa yolunun açılmasından memnun

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz pastırma, sucuk ve mantının sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'da da tanınması için AB Komisyonu'na müracaat ettiklerini, bu üç ürünün tescili için başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Kayseri denince pastırma, sucuk ve mantı akla geldiğini anlatan Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerimizin sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa’da da tanınması için Avrupa Birliği Komisyonuna müracaat ettik. Bu üç ürünün tescili için başvurumuz kabul edildi. Bundan sonraki süreçte incelemeler yapılacak. Ümit ediyoruz ki bu incelemeler sonrasında kabul edilecek. Bir ürünün bu şekilde tescil edilmesi, o ürünün tüketimi açısından daha güvenli olduğunu göstermektedir. Kayseri Ticaret Odası olarak bununla ilgili Türkiye’de yazılım çalışması da gerçekleştirdik. Bu yazılım sayesinde ürünlerin üstüne yapıştırılan barkod, cep telefonlarına okutuluyor ve içinde hangi maddeler bulunduğu öğrenilebiliyor. Yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu altyapıyı kurduğumuzdan dolayı prosedürleri yerine getirerek AB Komisyonu’na müracaat ettik. Kabul bölümünün geçilmiş olması bizler için, ürünü imal edenler ve ticaretini yapanlar için büyük bir kazanç olacak diye düşünüyorum. AB’nin bu ürünlerimizi tescil edilmeye layık görmesi bizi mutlu etti. Türkiye’nin AB komisyonunda tescil görmüş iki ürünü var. Bunlardan biri Gaziantep Baklavası, ikincisi ise Aydın yemişi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu sayının çok az olduğunu düşünüyoruz. Pastırma, sucuk ve mantı lezzetleri bakımından dünyada gerçekten çok ünlüyüz. Bu ürünlerimizin AB Komisyonu tarafından tescil edilmesi, Avrupa’nın muhtelif yerlerinde daha rahat satılmasını sağlayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
PastırmaSucukMantıAvrupa BirliğiAvrupa Birliği KomisyonuKTOMahmut Hiçyılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ekonomisi küresel ortalamaların üzerinde büyüdü
Türkiye ekonomisi küresel ortalamaların üzerinde büyüdü
Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı
Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı
Güçlü büyüme borsada rekor getirdi
Güçlü büyüme borsada rekor getirdi
Yeniden yapılandırılan Türk Telekom 250 milyon lira tasarruf etti
Yeniden yapılandırılan Türk Telekom 250 milyon lira tasarruf etti
Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran
654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ