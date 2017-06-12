Pastırma sucuk ve mantıya AB yolu

Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması için Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yapılan tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca kabul edilmesi, Kayseri esnafını sevindirdi.

Kayseri'nin adıyla özdeşleşen lezzetleri pastırma, sucuk ve mantının, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da kentin adıyla anılması için yapılan başvuru, AB komisyonu tarafından kabul edildi.

Kentte yıllardır babadan oğula Pastırmacılar Çarşısı'ndaki dükkanlarında pastırma, sucuk ve mantı satan esnaf, meşhur lezzetler için Avrupa yolunun açılmasından memnun

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz pastırma, sucuk ve mantının sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'da da tanınması için AB Komisyonu'na müracaat ettiklerini, bu üç ürünün tescili için başvurunun kabul edildiğini belirtti.

Kayseri denince pastırma, sucuk ve mantı akla geldiğini anlatan Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerimizin sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa’da da tanınması için Avrupa Birliği Komisyonuna müracaat ettik. Bu üç ürünün tescili için başvurumuz kabul edildi. Bundan sonraki süreçte incelemeler yapılacak. Ümit ediyoruz ki bu incelemeler sonrasında kabul edilecek. Bir ürünün bu şekilde tescil edilmesi, o ürünün tüketimi açısından daha güvenli olduğunu göstermektedir. Kayseri Ticaret Odası olarak bununla ilgili Türkiye’de yazılım çalışması da gerçekleştirdik. Bu yazılım sayesinde ürünlerin üstüne yapıştırılan barkod, cep telefonlarına okutuluyor ve içinde hangi maddeler bulunduğu öğrenilebiliyor. Yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu altyapıyı kurduğumuzdan dolayı prosedürleri yerine getirerek AB Komisyonu’na müracaat ettik. Kabul bölümünün geçilmiş olması bizler için, ürünü imal edenler ve ticaretini yapanlar için büyük bir kazanç olacak diye düşünüyorum. AB’nin bu ürünlerimizi tescil edilmeye layık görmesi bizi mutlu etti. Türkiye’nin AB komisyonunda tescil görmüş iki ürünü var. Bunlardan biri Gaziantep Baklavası, ikincisi ise Aydın yemişi. Dolayısıyla Türkiye açısından bu sayının çok az olduğunu düşünüyoruz. Pastırma, sucuk ve mantı lezzetleri bakımından dünyada gerçekten çok ünlüyüz. Bu ürünlerimizin AB Komisyonu tarafından tescil edilmesi, Avrupa’nın muhtelif yerlerinde daha rahat satılmasını sağlayacaktır."