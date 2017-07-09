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Paranın anayasasına yeni düzen

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

Paranın anayasasına yeni düzen

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:42
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Paranın anayasasına yeni düzen

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kambiyo mevzuatının anayasası sayılanTürk Paranın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu kapsamda kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğü gidereceğiz, idari para cezalarını güncelleyeceğiz ve yetkisiz faaliyet gösterenlere daha yüksek yaptırım uygulayacağız." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun'un 1930 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, mevzuatın nakit para veya nakit para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlerle kıymetli maden ve kıymetli taşların iç piyasada tedavülü ve ihraçla ithaline ilişkin usul ve esasları kapsadığını söyledi.

Hazine Müsteşarlığınca kanunda değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldığını ifade eden Şimşek, söz konusu değişiklikle mevzuatın daha anlaşılır hale getirilmesinin, kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğün giderilmesinin amaçlandığını söyledi.

Şimşek, bazı kabahatlerin caydırıcılık gücünün artırılması amacıyla idari para cezalarını güncelleyeceklerini, uygulamada boşluk yaratan durumların önüne geçeceklerini kaydetti.

"Döviz büroları için de önem arz ediyor"

Söz konusu değişikliğin halen yürütülmekte olan döviz bürolarına ilişkin mevzuat çalışmaları için de önem arz ettiğinin altını çizen Şimşek, vatandaşların ve mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, yetkisiz faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların işlemlerinin kayıt dışılığın artmasına neden olduğuna dikkati çekerek, bunun ekonomiye olumsuz etkilerinin yanı sıra mevcut döviz alım-satım piyasasında haksız rekabete yol açtığını belirtti.

Bu nedenlerle yetkisiz faaliyetlere yönelik caydırıcılığı artırmak istediklerini dile getiren Şimşek, kanuna yeni yaptırımların ekleneceğini ve bu eylemlere yönelik yüksek idari para cezaları uygulanacağını anlattı.

Şimşek, "Kambiyo mevzuatı uyarınca izin verilen alanlarda yetkisiz faaliyet gösterenlerin daha yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı düzenlemeyle gerçek kişiler de dahil olmak üzere herkes mevzuata uyum konusunda daha dikkatli olmak zorunda olacak." diye konuştu.

Anlamını yitirmiş bazı müesseseler kaldırılacak

Yapılacak mevzuat değişikliğiyle yurt içinde kıymetli maden alım-satımına ilişkin düzenleme ve gözetim yapılabilmesinin mümkün hale getirileceğine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Kambiyo mevzuatı kapsamında bilgi teminine yönelik sağlam bir kanuni dayanağın elde edilmesi amacıyla da kanuna bir hüküm ekleyeceğiz. Bununla etkin çalışmayan ve günün ihtiyaçlarına göre değişen, liberalleşen kambiyo mevzuatı çerçevesinde anlam ve önemini yitirmiş bazı müesseselerin kaldırılmasını, hukuki problemlerin ve kırtasiyeciliğin azaltılmasını hedefliyoruz."

AA

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