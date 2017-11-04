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Pancarın yolculuğu

Muş Ovası'ndaki tarlalardan toplanan şeker pancarı, basınçlı suyla yıkanarak toprak ve çamurlarından arındırıldıktan sonra kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor.

Pancarın yolculuğu

Muş Ovası'ndaki tarlalardan toplanan şeker pancarı, basınçlı suyla yıkanarak toprak ve çamurlarından arındırıldıktan sonra kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:14
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Pancarın yolculuğu

Muş'ta işçiler tarafından tarladan toplanarak fabrikaya getirilen şeker pancarı, bir dizi işlemden geçirildikten sonra şekere dönüştürülerek tüketiciye sunuluyor.

Tarlada hasat edildikten sonra traktör veya kamyonlarla Muş Şeker Fabrikası'na getirilen pancarlar, bant sistemiyle yıkama bölümüne taşınıyor.

Basınçlı suyla yıkanan toprak ve çamurlarından büyük ölçüde arındırılan pancarlar, kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor.

Makinede soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres işlemleri uygulanan pancar, yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şeker haline dönüştürülüyor.

Muş'ta 420 bin ton şeker pancarını işleniyot

Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda yaklaşık 2,5 milyon ton şeker tüketildiğini söyledi.

Bu şekerlerin 19 milyon ton pancarın işlenmesi sonucu elde edildiğini anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Biz şu anda 420 bin ton şeker pancarını işliyoruz. Malazgirt ilçesinde üretilen 70 bin ton pancarı da Ağrı Şeker Fabrikası'na göndererek orada işleyeceğiz. Her iki fabrikamızda işleyeceğimiz pancardan elde edeceğimiz şeker ise yaklaşık 53 bin ton civarında olacak. Ürettiğimiz şekerleri genel olarak bölgeye satıyoruz. Biz Türkiye'deki 80 milyon insanımıza 700 gram şeker verecek kadar üretim yapıyoruz."

Muş, Bitlis ve Bingöl'de 72 köyde yaklaşık 4 bin çiftçiyle sözleşmeli tarımsal üretim yaptıklarını anlatan Gündoğdu, 92 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiklerini belirtti.

Çiftçinin yüzde ellisinden fazlası pancara yönelmiş durumda

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise fabrikanın kota kapasitesinin artırılması durumunda çiftçinin daha fazla pancar üreteceğinin altını çizdi.

Pancarın Muş ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Alparslan-2 Barajı sulamaya açılırsa Muş Ovası'nda herkes pancar ekimi yapar. Tek geçim kaynağımız şeker pancarı. Çiftçinin yüzde ellisinden fazlası pancara yönelmiş ve fiyatlardan memnun." dedi. 

AA

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