Palandöken, “Yerel Ürünlerin Tanıtımı Turizme İvme Kazandırır”

ANKARA- Coğrafi işaret almış ürün sayısının artmasıyla hem ekonominin hem de turizmin kazanacağına vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şimdiye kadar coğrafi işaret alan 315 ürün, başvuru aşamasında bekleyen ise 415 ürün var. Coğrafi işaretli ürün sayısının artması yerel ekonomiyi de turizmi de canlandırır. Bu ürünlerin tanıtımına özen göstererek uluslararası alanda katma değer yaratmalıyız” dedi.

-“TESCİLLİ 324, POTANSİYEL 2 BİN 500 ÜRÜN VAR”

Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz doğal güzellikler ve kendine has ürünler yönünden çok zengin. Üretildiği bölgeye ait özellikler taşıyan ve markalaşabilecek çok fazla ürün var. Bugüne kadar 324 ürün coğrafi işaret aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda başvuru aşamasında olan 415 ürün var. Bunun yanı sıra tescillenebilecek 2 bin 500 potansiyel ürün var. Her bölgemizin ürünü değerli ve özel fakat Şanlıurfa ilimiz coğrafi işaret sayısında şampiyon. Her ilimiz coğrafi işaret sayısını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalı. Ülkemize ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak bu yöresel ürünlerin en çok tanıtım ve reklama ihtiyacı var. Bilinilirliği artırdıkça daha büyük kitleler tarafından rağbet görecektir” diye söyledi.

-“TESCİLLİ ÜRÜN İLE YEREL BÖLGE DE EKONOMİ DE TURİZM DE KAZANIR”

Turizmde hedeflenen turist sayısı ve gelire ulaşmada tescilli ürünlerin önemine dikkati çeken Palandöken, “Coğrafi işaret alan yerel ürün hem kendi bölgesinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Öyle ki tescilli ürün eşdeğerine kıyasla iki kat daha pahalıya satılıyor. Antep Baklavası, Çorum Leblebisi, İnegöl Köftesi, İzmir Kumrusu gibi birçok tescilli ürünümüzü neden başka ülkelerin sahiplenmesine göz yumalım? Bu ürünlerin tescillenmesinin geçmişten gelen mirası sürdürmekle beraber turizme de büyük katkısı var. O ürünü görmek, tatmak, satın almak isteyen birçok turistin ilgisi o bölgeye çekilmiş oluyor. Bu yılki 36 milyon yabancı turistten 34 milyar dolar gelir hedefine ulaşmada bu ürünlerin yaygınlaşması büyük rol oynar. Turizm sektöründe pazar ve ürün çeşitliliği bu şekilde sağlanır. Bu sebeple teşvik ve destekler artmalı, reklam ve tanıtım ile coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız” şeklinde konuştu.