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Özhaseki: İstanbul'da 250 bin konut yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeni yasalarla İstanbul'da inşallah yılda 250 bin konut yapacağız. Bunların hepsi orta, dar gelirli vatandaşlara verilecek." dedi.

Özhaseki: İstanbul'da 250 bin konut yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeni yasalarla İstanbul'da inşallah yılda 250 bin konut yapacağız. Bunların hepsi orta, dar gelirli vatandaşlara verilecek." dedi.

05 Şubat 2017 Pazar 19:04
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Özhaseki: İstanbul'da 250 bin konut yapacağız

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 13 adada temel atma, 2 adada da yıkıma başlandığını söyledi. 

Birkaç ay önce buradaki sıkıntılara çare olmak için harekete geçtiklerini dile getiren Özhaseki, mağduriyet yaşayanların sorunlarını da çözeceklerini aktardı.

Özhaseki, önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "9 bin 200 konut, bin kadar da iş yerine başlıyoruz. Bazı müteahhitlerin sorun çıkardığını biliyoruz. Bu törenden sonra bunları çözeceğiz." dedi.

"Vatandaşın sorunları bitmiş olacak"

Fikirtepe'de eskiden beri bazı sorunlar yaşandığını belirten Özhaseki, bunları çözmek adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Özhaseki, KİPTAŞ'ın bu konuda önemli iş yaptığını aktararak, "Eğer yine bazı müteahhitler sorun çıkartmaya devam ederse KİPTAŞ, İller Bankasıyla tüm adaları yapıp herkesin evini teslim edeceğiz. Kira ödenmesinde bir takım sorunlar vardı. Önümüzdeki hafta ben onları da çözüyorum. Vatandaşların sorunları bitmiş olacak." diye konuştu.

"10 yıl içinde sağlıklı konutlara taşıyacağız"

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu, ülkenin yüzde 42'sinin deprem alanı olduğunu vurgulayan Özhaseki, geçen yüzyılda 6 ve üzeri şiddetli 56 deprem yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"82 bin kişi hayatını kaybetti. Yerin altındaki hareketlere mani olamayız. Yapmamız gereken tek şey hazırlıklı olmaktır. Bu anlamda büyük gayret içindeyiz. Bilim insanlarının da demesine göre 2030'a kadar İstanbul'da deprem karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Şiddeti de en az 7 olacak gibi gözüküyor. O yüzden bir an önce işe başlamamız lazım. İstanbul'da yılda 50 bin konut yıkılıp, yeniden yapılıyor. Bunu hızlandıracağız, en az 5 misline çıkartacağız. Yeni yasalarla İstanbul'da inşallah yılda 250 bin konut yapacağız. Bunların hepsi orta, dar gelirli vatandaşlara verilecek. 10 yıl içinde vatandaşlarımızı sağlıklı konutlara taşıyacağız."

AA

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