Özelleştirmeye 6,3 milyar liralık 'enerji' katkısı

ANKARA

AA muhabirinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl toplam 532 megavat kurulu güce sahip 9 hidroelektrik santralinin özelleştirme süreci tamamlandı.

Söz konusu santrallerin özelleştirilmesinden 3 milyar 102 milyon lira gelir elde edildi. 2 milyar 703 milyon lira bedelle özelleştirilen 8 hidroelektrik santralinin devir işlemleri ise sürüyor. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 482 megavat düzeyinde bulunuyor.

Böylece, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait bin 14 megavatlık kapasite için toplamda 5 milyar 805 milyon liralık özelleştirme rakamına ulaşıldı.

20 Ekim 2016'da ihalesi yapılan ve 490 milyon lira karşılığında Zülfikarlar Holding'e devredilen Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'den (TPPD) elde edilen özelleştirme geliri de eklendiğinde, sektörde toplamda 6 milyar 295 milyon liralık ihale işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

366 megavat daha özelleştirilecek

Enerjide 366 megavatlık kapasitenin özelleştirilmesi için ise hazırlıklar sürüyor. Özelleştirme İdaresi tarafından yürütülen hazırlıklar EÜAŞ'a ait 9 yeni santrali kapsıyor.

Bu santraller, Kepez, Yenice, Kesikköprü, Derbent, Çamlıgöze, Seyhan 1, Seyhan 2, Yüreğir ile daha önce ihalesi ertelenen Çamlıca 1 hidroelektrik santrali. Bunlardan ilk olarak Ankara'da bulunan ve 38 megavat kapasiteye sahip olan Yenice santralinin özelleştirilmesi planlanıyor.