Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Özelleştirmeden 32,4 milyar dolar gelir

Özelleştirmelerden 32,4 milyar dolar net gelir elde edildi.

Özelleştirmeden 32,4 milyar dolar gelir

Özelleştirmelerden 32,4 milyar dolar net gelir elde edildi.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 11:55
490 Okunma
Özelleştirmeden 32,4 milyar dolar gelir

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, ÖİB, özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı 1986 yılından bugüne kadar 200 kuruluşta, hisse senedi veya varlık satış-devir işlemi yaptı. Bu kuruluşların 189'unda hiç kamu payı kalmadı. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 43,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçekleştirilen bu hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, 32,4 milyar dolar net gelir elde edildi. 
Bu arada, yıl bazında uygulama tutarı ile net giriş tutarı arasındaki fark, vadeli işlemlere ilişkin taksit ödemelerinden kaynaklanıyor. 
Özelleştirme yöntemlerine bakıldığında ise özelleştirme uygulamalarının yüzde 47'sinin blok satış, yüzde 32'sinin tesis ve varlık satışı, yüzde 16'sı halka arz, yüzde 3'ü İMKB'de satış, yüzde 2'sinin ise bedelli devir yöntemiyle gerçekleştirildiği görülüyor.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 03:56
Anahtar Kelimeler:
Özelleştirmeden 324 Milyar Dolar Gelir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ