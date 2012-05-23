Özelleştirmeden 32,4 milyar dolar gelir

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, ÖİB, özelleştirme çalışmalarının başlatıldığı 1986 yılından bugüne kadar 200 kuruluşta, hisse senedi veya varlık satış-devir işlemi yaptı. Bu kuruluşların 189'unda hiç kamu payı kalmadı.



Bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 43,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçekleştirilen bu hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, 32,4 milyar dolar net gelir elde edildi.

Bu arada, yıl bazında uygulama tutarı ile net giriş tutarı arasındaki fark, vadeli işlemlere ilişkin taksit ödemelerinden kaynaklanıyor.

Özelleştirme yöntemlerine bakıldığında ise özelleştirme uygulamalarının yüzde 47'sinin blok satış, yüzde 32'sinin tesis ve varlık satışı, yüzde 16'sı halka arz, yüzde 3'ü İMKB'de satış, yüzde 2'sinin ise bedelli devir yöntemiyle gerçekleştirildiği görülüyor.