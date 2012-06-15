Özel sektörün yurt dışı kredi borcu

Merkez Bankası, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borçlarının, 2011 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar artış, bir önceki ay sonuna göre ise 109 milyon dolar azalışla 129,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

Merkez Bankası açıklamasında, borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 382 milyon dolar azalırken tahvil biçimindeki borçlanmalarının 993 milyon dolar arttığı gözlendiği, söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarında ise 622 milyon dolar artış gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,3'ini oluşturan özel alacaklılara ve yüzde 9,7'sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların bir önceki yıl sonuna göre sırasıyla 896 milyon dolar ve 302 milyon dolar arttığı kaydedildi. Finansal olmayan kuruluşların, 2012 yılının Nisan ayında Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredilerin 2011 yıl sonuna göre 515 milyon dolar azalarak 21,4 milyar dolar olarak gerçekleştiği, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredilerin 31 milyon dolar artarak 37,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 129,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 35,4'inin avro ve yüzde 5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu bildirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, nisan sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 62,8'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 81,1 milyar doları tutarındaki borcun, yüzde 56,5'inin hizmetler sektörü, yüzde 42,7'sinin sınai sektörler ve yüzde 0,8'inin de tarım sektörü tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Merkez Bankası açıklamasında, şunlar ifade edildi:

''Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2011 yıl sonuna göre 3,1 milyar ABD Doları, bir önceki ay sonuna göre ise 2,3 milyar ABD Doları artışla 30,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2011 yıl sonuna göre 579 milyon ABD Doları, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66 milyar ABD Doları tutarında olduğu gözlenmektedir.''

