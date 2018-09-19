Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

İSTANBUL

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 18,9 milyar dolar ve 221,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu temmuzda bir önceki aya kıyasla 56,3 milyon dolar azalarak 221,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 165,1 milyon dolar gerileyerek 18,9 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 80 milyon dolar azalırken, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 320 milyon dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından geçen yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 40 milyon dolar düşüşle 30,4 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 136 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 841 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 532 milyon dolar yükselerek 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da geçen yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 91 milyon dolar azalışla 12,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 823 milyon dolar artışla 4,0 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 70,5 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 1,3 milyar dolar artarak 154,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılın sonuna göre 612 milyon dolar azalarak 17,2 milyar dolara gerilediği görüldü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,7'si dolar, yüzde 34,6'sı avro, yüzde 4,1'i Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Kısa vadeli 18,9 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 45,9'u dolar, yüzde 33'ü avro, yüzde 21'i Türk lirası ve yüzde 0,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla 221,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 50,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Bu dönemde, 18,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,7'si finansal kuruluşların, yüzde 23,3'ü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,5 milyar dolar olduğu görüldü.