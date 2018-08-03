Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor

Özbekistan, yanlış karardan doğan zararı yatırımcıya geri ödeyecek

Özbekistan hükümeti, ülkede yatırımı teşvik etmek için yeni bir adım atarak yatırımcıların, devlet kurumlarının yanlış kararlarından kaynaklanan zararlarının karşılanması kararı aldı.

Özbekistan, yanlış karardan doğan zararı yatırımcıya geri ödeyecek

Özbekistan hükümeti, ülkede yatırımı teşvik etmek için yeni bir adım atarak yatırımcıların, devlet kurumlarının yanlış kararlarından kaynaklanan zararlarının karşılanması kararı aldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:14
24 Okunma
Özbekistan, yanlış karardan doğan zararı yatırımcıya geri ödeyecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameye göre, yatırımlarla ilgili olarak geçersiz sayılan veya iptal edilen devlet kurumları kararlarından kaynaklanan maddi zararlar yatırımcıya geri ödenecek.

Devlet kurumu kararının iptali veya değiştirilmesinin yatırımcı veya girişimcinin meşru menfaatlerini etkilemesi durumunda konu, mahkemeye taşınacak.

Yeni uygulama ile ayrıca, sebep olduğu zarardan dolayı devletin yatırımcıya ödeyeceği miktar, daha sonra, söz konusu yanlış kararın alınmasından sorumlu yetkiliden tahsis edilecek.

Özbekistan'da hükümet, ülkede yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemde bazı kararlar aldı. Bu çerçevede yabancı yatırımcılara, aralarında gümrük ve vergi imtiyazlarının da bulunduğu çeşitli kolaylıklar sağlanırken, yabancı iş adamlarına vize verilme süreci de sadeleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanŞevket Mirziyoyev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Süper teşvikler' cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak
'Süper teşvikler' cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak
'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek'
'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek'
"ABD ile gayet yapıcı olumlu bir süreç var"
"ABD ile gayet yapıcı olumlu bir süreç var"
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ