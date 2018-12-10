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Oyuncak ve televizyon ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

Oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin aralarında bulunduğu bazı eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Oyuncak ve televizyon ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

Oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin aralarında bulunduğu bazı eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
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Oyuncak ve televizyon ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

ANKARA

Oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin aralarında yer aldığı bazı eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi alınacak.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aralarında oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşesinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak söz konusu eşya gruplarında gümrük vergisi uygulamasına başlandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OyuncakTelevizyonIthalatGümrükVergiIlaveönce Vatan
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