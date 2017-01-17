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ÖTV muafiyeti 'lüks taksi' getirdi

ÖTV muafiyeti 'lüks taksi' hizmeti getirdi

ÖTV muafiyeti 'lüks taksi' getirdi

ÖTV muafiyeti 'lüks taksi' hizmeti getirdi

17 Ocak 2017 Salı 15:31
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ÖTV muafiyeti 'lüks taksi' getirdi

Adana'da, hükümetin teşvik amacıyla ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanan taksiciler, lüks araçlarla hizmet vermeye başladı.

Adana'da, teşvik amacıyla hükümetin ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanan taksiciler, üst segmentte otomobil almaya başladı.

ÖTV muafiyeti sayesinde araçlarını yenileme imkanı bulan esnafın satın aldığı lüks otomobiller müşterilerin ilgi odağı oldu.

Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek ile Adana Taksici, Kamyoncu, Kamyonetçi, Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Kenan Yılmaz, ÖTV fırsatından yararlanıp lüks araçları ticari taksi olarak kullanmaya başlayan esnafla, odanın hizmet binası önünde bir araya geldi.

Sözütek, burada yaptığı konuşmada, ÖTV indiriminden yararlanarak lüks araç alıp, ticari taksi olarak Adanalıların hizmetine sunan esnafı tebrik etti.

"Bu imkanı baba, oğluna vermez"

Hükümete uygulama için teşekkür eden Sözütek, "Bu imkanı baba, oğluna vermez. Allah razı olsun. Lüks araçları, ticari taksi olarak hizmete sunan esnafımızı da kutluyoruz. Allah kaza bela vermesin, bol bereketli kazançlar nasip etsin." diye konuştu.

Yaklaşık 240 bin liralık lüks otomobili ÖTV fırsatı sayesinde 100 bin liraya alan Murat Çakır da 4 yıldır taksicilik yaptığını, yeni aracını gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ötv MuafiyetiLüks Taksi
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