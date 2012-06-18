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ÖTV lüks otomobilin hızını kesti

2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde ÖTV'nin yüzde 84'ten yüzde 130'a çıkarılması, yılın ilk 5 ayında satışları önemli ölçüde azalttı.

ÖTV lüks otomobilin hızını kesti

2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde ÖTV'nin yüzde 84'ten yüzde 130'a çıkarılması, yılın ilk 5 ayında satışları önemli ölçüde azalttı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 11:35
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ÖTV lüks otomobilin hızını kesti

Motor hacmi 2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 84'ten yüzde 130'a çıkarılmasından sonra bu yılın ilk 5 ayında lüks otomobil satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 geriledi. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, otomotiv pazarında bu yılın Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,79 azalarak 269 bin 565 adede düştü. 
Motor hacimlerine göre değerlendirildiğinde bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 1600 cc'nin altındaki otomobil satışlarında yüzde 14, 1600-2000cc aralığındakilerin satışlarında da yüzde 38,6 azalış yaşandı. 
İlk 5 ay sonu itibarıyla satışlarda en fazla düşüş lüks tabir edilen 2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde gerçekleşti. Bu sınıftaki otomobillerin satışı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 55,1 azalarak, 4 bin 303'ten bin 931'e düştü. 
Ocak-Mayıs döneminde satılan toplam otomobillerin yüzde 85,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıflarındaki araçlar oluşturdu.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 03:35
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ÖTV Lüks Otomobilin Hızını Kesti
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