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Otomotivin 6 aylık ihracatında "aslan payı" AB'nin

Türk otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki 10 milyar 495 milyon 556 bin dolarlık ihracatının yüzde 76,36'sı parite engeline rağmen AB'ne ülkelerine yapıldı

Otomotivin 6 aylık ihracatında "aslan payı" AB'nin

Türk otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki 10 milyar 495 milyon 556 bin dolarlık ihracatının yüzde 76,36'sı parite engeline rağmen AB'ne ülkelerine yapıldı

08 Temmuz 2015 Çarşamba 11:09
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Otomotivin 6 aylık ihracatında

BURSA  - Türk otomotiv endüstrisinin, yılın ilk yarısındaki 10 milyar 495 milyon 556 bin dolarlık ihracatının yüzde 76,36'sı (8 milyar 15 milyon 25 bin dolar), parite engeline rağmen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildi. Buna karşılık sektör ihracatı, Türkiye ve otomotiv endüstrisi için "lokomotif pazar" olma özelliğini sürdüren AB ülkelerinden sadece 8'inde arttı, 19'unda ise geriledi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü 2015'in Ocak-Haziran döneminde gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye dış satım yaptı.

Yılın ilk yarısında, 10 milyar 495 milyon 556 bin dolarlık otomotiv ihracatının 8 milyar 15 milyon 25 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı. Bu miktar, toplam otomotiv ihracatının yüzde 76,36'sını karşıladı.

Sektörün, 2014'ün ilk yarısındaki 11 milyar 701 milyon 557 bin dolarlık ihracatında, AB'nin payı yüzde 73,80'de (8 milyar 636 milyon 458 bin dolar) kalmıştı.

AB'ye ihracattaki düşüş hızı daha yavaş

Türkiye'nin genel otomotiv ihracatı, Ocak-Haziran döneminde yüzde 10,31 düştü. AB pazarında bu oran yüzde 7,19 ile daha yavaş seyretti.

Yılın ilk yarısında, 8 milyar 15 milyon 25 bin dolarlık dış satım yapılan AB üyesi 27 ülke, pazara ağırlığını koydu. AB dışındaki 147 ülkeye sadece 2 milyar 480 milyon 531 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ise dış satım yapılmadı.

Ocak-Haziran döneminde, yüzde 12,77 düşüşe rağmen 1 milyar 677 milyon 487 bin dolarlık ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 9,60 artış ve 1 milyar 372 milyon 681 bin dolar ihracat ile İngiltere pazarı takip etti.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 11:58
Anahtar Kelimeler:
Otomotivönce Vatan
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